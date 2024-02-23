Военный эксперт раскрыл, чем ВСУ попытаются атаковать Крым

Дандыкин: ВСУ попытаются атаковать Крым ракетами Taurus
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Зеленский заявил о подготовке нового наступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются атаковать Крым в рамках анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским нового наступления. Он не исключил, что Киев попробует ударить по российской территории морскими БПЛА и крылатыми ракетами Storm Shadow или Taurus.

«Не исключу, что в Черном море ВСУ попытаются применить морские дроны или испытать модернизированные. <…> Скорее всего, попытаются нанести удар по Севастополю, по объектам в Крыму», — прокомментировал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru. Также он предположил, что Германия все же передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее Зеленский заявил о подготовке нового наступления в зоне спецоперации, а также в Черном море. По словам президента Украины, РФ будет удивлена «сюрпризами Киева».

ВСУ уже предпринимали попытку провести контрнаступления летом 2023 года. Однако Киев не смог прорвать российскую оборону и потерпел неудачу. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, активность разведывательных дронов России является основной причиной провала украинского контрнаступления.

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Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются атаковать Крым в рамках анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским нового наступления. Он не исключил, что Киев попробует ударить по российской территории морскими БПЛА и крылатыми ракетами Storm Shadow или Taurus. «Не исключу, что в Черном море ВСУ попытаются применить морские дроны или испытать модернизированные. <…> Скорее всего, попытаются нанести удар по Севастополю, по объектам в Крыму», — прокомментировал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru. Также он предположил, что Германия все же передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ранее Зеленский заявил о подготовке нового наступления в зоне спецоперации, а также в Черном море. По словам президента Украины, РФ будет удивлена «сюрпризами Киева». ВСУ уже предпринимали попытку провести контрнаступления летом 2023 года. Однако Киев не смог прорвать российскую оборону и потерпел неудачу. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, активность разведывательных дронов России является основной причиной провала украинского контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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