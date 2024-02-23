Военный эксперт раскрыл, чем ВСУ попытаются атаковать Крым

Дандыкин: ВСУ попытаются атаковать Крым ракетами Taurus

23 февраля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил о подготовке нового наступления Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются атаковать Крым в рамках анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским нового наступления. Он не исключил, что Киев попробует ударить по российской территории морскими БПЛА и крылатыми ракетами Storm Shadow или Taurus. «Не исключу, что в Черном море ВСУ попытаются применить морские дроны или испытать модернизированные. <…> Скорее всего, попытаются нанести удар по Севастополю, по объектам в Крыму», — прокомментировал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru . Также он предположил, что Германия все же передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ранее Зеленский заявил о подготовке нового наступления в зоне спецоперации, а также в Черном море. По словам президента Украины, РФ будет удивлена «сюрпризами Киева». ВСУ уже предпринимали попытку провести контрнаступления летом 2023 года. Однако Киев не смог прорвать российскую оборону и потерпел неудачу. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, активность разведывательных дронов России является основной причиной провала украинского контрнаступления.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ попытаются атаковать Крым в рамках анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским нового наступления. Он не исключил, что Киев попробует ударить по российской территории морскими БПЛА и крылатыми ракетами Storm Shadow или Taurus. «Не исключу, что в Черном море ВСУ попытаются применить морские дроны или испытать модернизированные. <…> Скорее всего, попытаются нанести удар по Севастополю, по объектам в Крыму», — прокомментировал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru. Также он предположил, что Германия все же передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ранее Зеленский заявил о подготовке нового наступления в зоне спецоперации, а также в Черном море. По словам президента Украины, РФ будет удивлена «сюрпризами Киева». ВСУ уже предпринимали попытку провести контрнаступления летом 2023 года. Однако Киев не смог прорвать российскую оборону и потерпел неудачу. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, активность разведывательных дронов России является основной причиной провала украинского контрнаступления.