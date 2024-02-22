Мизулина поделилась своими впечатлениями о Тюмени

Мизулина рассказала о своей любви к Тюмени

23 февраля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Мизулина посетила тюменскую «Битву на Туре» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время «Битвы на Туре» рассказала, что очень любит Тюмень. Впечатлениями о городе она поделилась с корреспондентом URA.RU. «Я очень люблю Тюмень, не первый раз здесь в гостях. Очень рада, что город развивается и становится комфортным для людей. И что здесь проводятся такие масштабные мероприятия, которые уникальны не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказала Мизулина. Также глава Лиги безопасного интернета отметила, что ездит по регионам, чтобы встречаться со своей аудиторией: школьниками, студентами. В Тюмени она уже побывала у курсантов Тюменского военного училища (ТВВИКУ). Молодые люди задали Мизулиной интересующие вопросы и подарили толстовку тюменского училища. Чаще всего вопросы задаются об информационной войне, творчестве, культуре и деятельности иностранных агентов. Также детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами и драки.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время «Битвы на Туре» рассказала, что очень любит Тюмень. Впечатлениями о городе она поделилась с корреспондентом URA.RU. «Я очень люблю Тюмень, не первый раз здесь в гостях. Очень рада, что город развивается и становится комфортным для людей. И что здесь проводятся такие масштабные мероприятия, которые уникальны не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказала Мизулина. Также глава Лиги безопасного интернета отметила, что ездит по регионам, чтобы встречаться со своей аудиторией: школьниками, студентами. В Тюмени она уже побывала у курсантов Тюменского военного училища (ТВВИКУ). Молодые люди задали Мизулиной интересующие вопросы и подарили толстовку тюменского училища. Чаще всего вопросы задаются об информационной войне, творчестве, культуре и деятельности иностранных агентов. Также детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами и драки.