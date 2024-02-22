22 февраля 2024

Мизулина поделилась своими впечатлениями о Тюмени

Мизулина рассказала о своей любви к Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина. Тюмень
Мизулина посетила тюменскую «Битву на Туре» Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время «Битвы на Туре» рассказала, что очень любит Тюмень. Впечатлениями о городе она поделилась с корреспондентом URA.RU.

«Я очень люблю Тюмень, не первый раз здесь в гостях. Очень рада, что город развивается и становится комфортным для людей. И что здесь проводятся такие масштабные мероприятия, которые уникальны не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказала Мизулина.

Также глава Лиги безопасного интернета отметила, что ездит по регионам, чтобы встречаться со своей аудиторией: школьниками, студентами. В Тюмени она уже побывала у курсантов Тюменского военного училища (ТВВИКУ). Молодые люди задали Мизулиной интересующие вопросы и подарили толстовку тюменского училища.

Чаще всего вопросы задаются об информационной войне, творчестве, культуре и деятельности иностранных агентов. Также детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами и драки.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время «Битвы на Туре» рассказала, что очень любит Тюмень. Впечатлениями о городе она поделилась с корреспондентом URA.RU. «Я очень люблю Тюмень, не первый раз здесь в гостях. Очень рада, что город развивается и становится комфортным для людей. И что здесь проводятся такие масштабные мероприятия, которые уникальны не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказала Мизулина. Также глава Лиги безопасного интернета отметила, что ездит по регионам, чтобы встречаться со своей аудиторией: школьниками, студентами. В Тюмени она уже побывала у курсантов Тюменского военного училища (ТВВИКУ). Молодые люди задали Мизулиной интересующие вопросы и подарили толстовку тюменского училища. Чаще всего вопросы задаются об информационной войне, творчестве, культуре и деятельности иностранных агентов. Также детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами и драки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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