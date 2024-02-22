22 февраля 2024

Мизулина во время визита в Тюмень рассказала, какие вопросы ей чаще всего задают. Видео

Мизулина: чаще всего люди спрашивают об информационной войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
Детей сильнее всего волнуют отношения с педагогами Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время своей поездки в Тюмень рассказала, что чаще всего ее спрашивают об информационной войне, творчестве, культуре и деятельности иностранных агентов. Также детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами и драки.

«Всегда очень много вопросов задают на темы, связанные с социальными сетями, Интернетом. Это волнует не только подростков, но и студентов, родителей. Часто спрашивают об информационной войне, творчестве, культуре, деятельности иностранных агентов. Детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами, драки, эти темы не обходим стороной», — сказала Мизулина. Ее слова передает инфоцентр правительства Тюменской области в telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета рассказала, что приехала в Тюмень на два дня. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. В городе она планирует провести встречу со школьниками и студентами.

Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. Например, она направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время своей поездки в Тюмень рассказала, что чаще всего ее спрашивают об информационной войне, творчестве, культуре и деятельности иностранных агентов. Также детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами и драки. «Всегда очень много вопросов задают на темы, связанные с социальными сетями, Интернетом. Это волнует не только подростков, но и студентов, родителей. Часто спрашивают об информационной войне, творчестве, культуре, деятельности иностранных агентов. Детей волнуют проблемы в школах, отношения с педагогами, драки, эти темы не обходим стороной», — сказала Мизулина. Ее слова передает инфоцентр правительства Тюменской области в telegram-канале. Глава Лиги безопасного интернета рассказала, что приехала в Тюмень на два дня. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. В городе она планирует провести встречу со школьниками и студентами. Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. Например, она направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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