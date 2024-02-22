Курсанты ТВВИКУ поделились впечатлениями после встречи с Мизулиной. Видео

Курсанты ТВВИКУ не успели задать все вопросы Мизулиной, зато вместе спели

23 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Курсанты подарили Мизулиной толстовку от училища Фото: Георгий Бергал © URA.RU Курсанты Тюменского военного училища (ТВВИКУ) рассказали, что не успели задать главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной все интересующие вопросы, зато вместе спели и получили в подарок фотографии с автографами. Об этом сообщил инфоцентр правительство региона. «Сегодня у нас прошел открытый микрофон с представителем Лиги безопасного интернета. У нас было достаточно большое количество вопросов начиная от тем кибербуллинга и даже дошли до патриотизма. Однако нам не хватило времени, чтобы задать еще больше вопросов. Успели спеть песни, подарили Екатерине Михайловне нашу толстовку от училища», — рассказали курсанты тюменского училища. В ответ на радушный прием Мизулина подарила всем ребятам свою фотографию с автографом. Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что сегодня решила посетить ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Мизулина приехала в Тюмень всего на два дня. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Мизулина известна своими доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса.

Курсанты Тюменского военного училища (ТВВИКУ) рассказали, что не успели задать главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной все интересующие вопросы, зато вместе спели и получили в подарок фотографии с автографами. Об этом сообщил инфоцентр правительство региона. «Сегодня у нас прошел открытый микрофон с представителем Лиги безопасного интернета. У нас было достаточно большое количество вопросов начиная от тем кибербуллинга и даже дошли до патриотизма. Однако нам не хватило времени, чтобы задать еще больше вопросов. Успели спеть песни, подарили Екатерине Михайловне нашу толстовку от училища», — рассказали курсанты тюменского училища. В ответ на радушный прием Мизулина подарила всем ребятам свою фотографию с автографом. Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что сегодня решила посетить ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Мизулина приехала в Тюмень всего на два дня. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Мизулина известна своими доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса.