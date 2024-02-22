22 февраля 2024

Курсанты ТВВИКУ поделились впечатлениями после встречи с Мизулиной. Видео

Курсанты ТВВИКУ не успели задать все вопросы Мизулиной, зато вместе спели
© Служба новостей «URA.RU»
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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Курсанты подарили Мизулиной толстовку от училища Фото:

Курсанты Тюменского военного училища (ТВВИКУ) рассказали, что не успели задать главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной все интересующие вопросы, зато вместе спели и получили в подарок фотографии с автографами. Об этом сообщил инфоцентр правительство региона.

«Сегодня у нас прошел открытый микрофон с представителем Лиги безопасного интернета. У нас было достаточно большое количество вопросов начиная от тем кибербуллинга и даже дошли до патриотизма. Однако нам не хватило времени, чтобы задать еще больше вопросов. Успели спеть песни, подарили Екатерине Михайловне нашу толстовку от училища», — рассказали курсанты тюменского училища. В ответ на радушный прием Мизулина подарила всем ребятам свою фотографию с автографом.

Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что сегодня решила посетить ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Мизулина приехала в Тюмень всего на два дня. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram.

Мизулина известна своими доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса.

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Курсанты Тюменского военного училища (ТВВИКУ) рассказали, что не успели задать главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной все интересующие вопросы, зато вместе спели и получили в подарок фотографии с автографами. Об этом сообщил инфоцентр правительство региона. «Сегодня у нас прошел открытый микрофон с представителем Лиги безопасного интернета. У нас было достаточно большое количество вопросов начиная от тем кибербуллинга и даже дошли до патриотизма. Однако нам не хватило времени, чтобы задать еще больше вопросов. Успели спеть песни, подарили Екатерине Михайловне нашу толстовку от училища», — рассказали курсанты тюменского училища. В ответ на радушный прием Мизулина подарила всем ребятам свою фотографию с автографом. Глава Лиги безопасного интернета сообщила, что сегодня решила посетить ТВВИКУ, чтобы поздравить курсантов с Днем защитника Отечества. Мизулина приехала в Тюмень всего на два дня. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке она создала отдельный аккаунт в Telegram. Мизулина известна своими доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она жаловалась на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов, и блогера Даню Милохина, который покинул Россию после доноса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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