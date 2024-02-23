23 февраля 2024

В челябинский музей приедет ямальский мамонтенок Люба

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставки регионов на Олимпиаде. Сочи, мамонтенок люба
Челябинцы смогут увидеть лучше всего сохранившуюся мумию мамонтенка Фото:

Жители Челябинской области смогут увидеть в марте 2024 года мумифицированного мамонтенка Любу возрастом около 40 тысяч лет, найденного на Ямале. С анонсом о начале выставки выступил Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске.

«В марте 2024 года в Малом выставочном зале откроется выставка „Долгий сон мамонтенка Любы“ — совместный проект Государственного исторического музея Южного Урала с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом города Салехарда имени Ивана Шемановского», — говорится в сообщении на сайте музея. Найденная замороженная туша детеныша мамонта считается самой сохранившейся из всех.

Челябинцы смогут познакомиться с материальной и духовной культурой народов Севера. Из Ямало-Ненецкого округа на экспозицию привезут одежду, костяные украшения, игрушки, предметы быта, атрибуты шаманского культа, археологические находки — всего 130 экспонатов. Выставка «Долгий сон мамонтенка Любы» продлится до 24 июня.

Тело детеныша мамонта было найдено на Ямале в 2007 году оленеводом Юрием Худи, назвавшим мумию в честь своей супруги Любы. Ученые выяснили, что мамонтенок погиб более 40 тысяч лет назад, утонув в глине в месячном возрасте. На данный момент находка оленевода является самым популярным экспонатом ямальского музея имени И.С. Шемановского. Люба уже побывала в США, Канаде, Великобритании, Японии, Гонконге, Австралии.

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Жители Челябинской области смогут увидеть в марте 2024 года мумифицированного мамонтенка Любу возрастом около 40 тысяч лет, найденного на Ямале. С анонсом о начале выставки выступил Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске. «В марте 2024 года в Малом выставочном зале откроется выставка „Долгий сон мамонтенка Любы“ — совместный проект Государственного исторического музея Южного Урала с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом города Салехарда имени Ивана Шемановского», — говорится в сообщении на сайте музея. Найденная замороженная туша детеныша мамонта считается самой сохранившейся из всех. Челябинцы смогут познакомиться с материальной и духовной культурой народов Севера. Из Ямало-Ненецкого округа на экспозицию привезут одежду, костяные украшения, игрушки, предметы быта, атрибуты шаманского культа, археологические находки — всего 130 экспонатов. Выставка «Долгий сон мамонтенка Любы» продлится до 24 июня. Тело детеныша мамонта было найдено на Ямале в 2007 году оленеводом Юрием Худи, назвавшим мумию в честь своей супруги Любы. Ученые выяснили, что мамонтенок погиб более 40 тысяч лет назад, утонув в глине в месячном возрасте. На данный момент находка оленевода является самым популярным экспонатом ямальского музея имени И.С. Шемановского. Люба уже побывала в США, Канаде, Великобритании, Японии, Гонконге, Австралии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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