В челябинский музей приедет ямальский мамонтенок Люба

24 февраля 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Челябинцы смогут увидеть лучше всего сохранившуюся мумию мамонтенка Фото: Андрей Варкентин © URA.RU Жители Челябинской области смогут увидеть в марте 2024 года мумифицированного мамонтенка Любу возрастом около 40 тысяч лет, найденного на Ямале. С анонсом о начале выставки выступил Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске. «В марте 2024 года в Малом выставочном зале откроется выставка „Долгий сон мамонтенка Любы“ — совместный проект Государственного исторического музея Южного Урала с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом города Салехарда имени Ивана Шемановского», — говорится в сообщении на сайте музея. Найденная замороженная туша детеныша мамонта считается самой сохранившейся из всех. Челябинцы смогут познакомиться с материальной и духовной культурой народов Севера. Из Ямало-Ненецкого округа на экспозицию привезут одежду, костяные украшения, игрушки, предметы быта, атрибуты шаманского культа, археологические находки — всего 130 экспонатов. Выставка «Долгий сон мамонтенка Любы» продлится до 24 июня. Тело детеныша мамонта было найдено на Ямале в 2007 году оленеводом Юрием Худи, назвавшим мумию в честь своей супруги Любы. Ученые выяснили, что мамонтенок погиб более 40 тысяч лет назад, утонув в глине в месячном возрасте. На данный момент находка оленевода является самым популярным экспонатом ямальского музея имени И.С. Шемановского. Люба уже побывала в США, Канаде, Великобритании, Японии, Гонконге, Австралии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области смогут увидеть в марте 2024 года мумифицированного мамонтенка Любу возрастом около 40 тысяч лет, найденного на Ямале. С анонсом о начале выставки выступил Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске. «В марте 2024 года в Малом выставочном зале откроется выставка „Долгий сон мамонтенка Любы“ — совместный проект Государственного исторического музея Южного Урала с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом города Салехарда имени Ивана Шемановского», — говорится в сообщении на сайте музея. Найденная замороженная туша детеныша мамонта считается самой сохранившейся из всех. Челябинцы смогут познакомиться с материальной и духовной культурой народов Севера. Из Ямало-Ненецкого округа на экспозицию привезут одежду, костяные украшения, игрушки, предметы быта, атрибуты шаманского культа, археологические находки — всего 130 экспонатов. Выставка «Долгий сон мамонтенка Любы» продлится до 24 июня. Тело детеныша мамонта было найдено на Ямале в 2007 году оленеводом Юрием Худи, назвавшим мумию в честь своей супруги Любы. Ученые выяснили, что мамонтенок погиб более 40 тысяч лет назад, утонув в глине в месячном возрасте. На данный момент находка оленевода является самым популярным экспонатом ямальского музея имени И.С. Шемановского. Люба уже побывала в США, Канаде, Великобритании, Японии, Гонконге, Австралии.