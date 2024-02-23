ХМАО и Тюменская область вошли в ТОП-3 региона УрФО по приросту оптовой торговли

ХМАО и Тюменская область заняли второе и третье места в УрФО по приросту оптовой торговли
ХМАО и Тюменская область заняли второе и третье места соответственно среди регионов УрФО по приросту оптовой торговли. Такие данные опубликовал Росстат по итогам 2023 года.
«Оборот оптовой торговли в ХМАО за январь—декабрь 2023 года составил 763 миллиарда 378 миллионов рублей, прирост составляет 23,7%. Оборот оптовой торговли в Тюменской области за январь—декабрь 2023 года составил 1 триллион 137 миллиардов 222 миллиона рублей, прирост составляет 20,9%», — написано в документе.
Показатели обоих регионов выше, чем общероссийские. В среднем прирост оптовой торговли в РФ — 10,9%.
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