ХМАО и Тюменская область вошли в ТОП-3 региона УрФО по приросту оптовой торговли

24 февраля 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

ХМАО и Тюменская область заняли второе и третье места в УрФО по приросту оптовой торговли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ХМАО и Тюменская область заняли второе и третье места соответственно среди регионов УрФО по приросту оптовой торговли. Такие данные опубликовал Росстат по итогам 2023 года. «Оборот оптовой торговли в ХМАО за январь—декабрь 2023 года составил 763 миллиарда 378 миллионов рублей, прирост составляет 23,7%. Оборот оптовой торговли в Тюменской области за январь—декабрь 2023 года составил 1 триллион 137 миллиардов 222 миллиона рублей, прирост составляет 20,9%», — написано в документе. Показатели обоих регионов выше, чем общероссийские. В среднем прирост оптовой торговли в РФ — 10,9%.

ХМАО и Тюменская область заняли второе и третье места соответственно среди регионов УрФО по приросту оптовой торговли. Такие данные опубликовал Росстат по итогам 2023 года. «Оборот оптовой торговли в ХМАО за январь—декабрь 2023 года составил 763 миллиарда 378 миллионов рублей, прирост составляет 23,7%. Оборот оптовой торговли в Тюменской области за январь—декабрь 2023 года составил 1 триллион 137 миллиардов 222 миллиона рублей, прирост составляет 20,9%», — написано в документе. Показатели обоих регионов выше, чем общероссийские. В среднем прирост оптовой торговли в РФ — 10,9%.