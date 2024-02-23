23 февраля 2024
22 февраля 2024

Газовики не нашли утечки газа в квартире погибшей зоозащитницы из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Специалисты проводят проверку колонок во всех квартирах здания Фото:

Сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли падения давления в газопроводах и загазованности квартиры погибшей зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери. По одной из версий, они скончались именно из-за утечки газа. Информация об этом появилась на сайте организации.

«В квартире (погибшей зоозащитницы и ее дочери — прим. URA.RU) установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры — загазованность отсутствовала», — говорится в сообщении.

«Екатеринбурггаз» не обслуживает дом с 2019 года, так как УК расторгла договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Управляющая компания выясняет, кто был ответственен за газовую колонку, стоявшую в помещении, следователи забрали ее и документы с датами установки и замены. Сейчас специалисты проводят проверку колонок во всех квартирах здания.

В квартире на Сортировке нашли тела Щербаковой и ее дочери, а также восьми погибших домашних животных. Первым свидетелем происшествия стал сын зоозащитницы, который передал информацию отцу.

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Сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли падения давления в газопроводах и загазованности квартиры погибшей зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери. По одной из версий, они скончались именно из-за утечки газа. Информация об этом появилась на сайте организации. «В квартире (погибшей зоозащитницы и ее дочери — прим. URA.RU) установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры — загазованность отсутствовала», — говорится в сообщении. «Екатеринбурггаз» не обслуживает дом с 2019 года, так как УК расторгла договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Управляющая компания выясняет, кто был ответственен за газовую колонку, стоявшую в помещении, следователи забрали ее и документы с датами установки и замены. Сейчас специалисты проводят проверку колонок во всех квартирах здания. В квартире на Сортировке нашли тела Щербаковой и ее дочери, а также восьми погибших домашних животных. Первым свидетелем происшествия стал сын зоозащитницы, который передал информацию отцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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