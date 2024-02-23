Газовики не нашли утечки газа в квартире погибшей зоозащитницы из Екатеринбурга

Сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли падения давления в газопроводах и загазованности квартиры погибшей зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери. По одной из версий, они скончались именно из-за утечки газа. Информация об этом появилась на сайте организации.
«В квартире (погибшей зоозащитницы и ее дочери — прим. URA.RU) установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры — загазованность отсутствовала», — говорится в сообщении.
«Екатеринбурггаз» не обслуживает дом с 2019 года, так как УК расторгла договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Управляющая компания выясняет, кто был ответственен за газовую колонку, стоявшую в помещении, следователи забрали ее и документы с датами установки и замены. Сейчас специалисты проводят проверку колонок во всех квартирах здания.
В квартире на Сортировке нашли тела Щербаковой и ее дочери, а также восьми погибших домашних животных. Первым свидетелем происшествия стал сын зоозащитницы, который передал информацию отцу.
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