23 февраля 2024

Врач перечислил опасные симптомы отравления

Терапевт Звонков: мозговая симптоматика после отравления опасна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, отравление, кислородная маска, сотрудники мчс, пожарный, угарный газ
Мозговая симптоматика особенно опасна, если она появилась после отравления Фото:

Головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки — все это серьезные симптомы, которые требуют обращения к медикам. Таким мнением поделился врач-терапевт Андрей Звонков.

«Если есть то, что мы называем мозговой симптоматикой, — головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (пациент не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами — прим. URA.RU) — это говорит о том, что ситуация достаточно серьезная для обращения к медикам», — рассказал Звонков радио Sputnik. Причинами этих симптомов может быть не только отравление, но и опухоль, которая начинает давить.

Особенно мозговая симптоматика опасна, если она появилась после явных признаков расстройства пищеварения, добавил врач. Также он посоветовал серьезнее относиться к падению артериального давления, изменению ритма сердцебиения или интоксикации у ребенка.

Весной многие россияне сталкиваются с проявлениями аллергии. URA.RU приводит информацию о том, как можно узнать об аллергии на что-либо и справиться с ее неприятными последствиями.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки — все это серьезные симптомы, которые требуют обращения к медикам. Таким мнением поделился врач-терапевт Андрей Звонков. «Если есть то, что мы называем мозговой симптоматикой, — головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (пациент не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами — прим. URA.RU) — это говорит о том, что ситуация достаточно серьезная для обращения к медикам», — рассказал Звонков радио Sputnik. Причинами этих симптомов может быть не только отравление, но и опухоль, которая начинает давить. Особенно мозговая симптоматика опасна, если она появилась после явных признаков расстройства пищеварения, добавил врач. Также он посоветовал серьезнее относиться к падению артериального давления, изменению ритма сердцебиения или интоксикации у ребенка. Весной многие россияне сталкиваются с проявлениями аллергии. URA.RU приводит информацию о том, как можно узнать об аллергии на что-либо и справиться с ее неприятными последствиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...