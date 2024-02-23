Врач перечислил опасные симптомы отравления

Терапевт Звонков: мозговая симптоматика после отравления опасна

24 февраля 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Мозговая симптоматика особенно опасна, если она появилась после отравления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки — все это серьезные симптомы, которые требуют обращения к медикам. Таким мнением поделился врач-терапевт Андрей Звонков. «Если есть то, что мы называем мозговой симптоматикой, — головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (пациент не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами — прим. URA.RU) — это говорит о том, что ситуация достаточно серьезная для обращения к медикам», — рассказал Звонков радио Sputnik . Причинами этих симптомов может быть не только отравление, но и опухоль, которая начинает давить. Особенно мозговая симптоматика опасна, если она появилась после явных признаков расстройства пищеварения, добавил врач. Также он посоветовал серьезнее относиться к падению артериального давления, изменению ритма сердцебиения или интоксикации у ребенка. Весной многие россияне сталкиваются с проявлениями аллергии. URA.RU приводит информацию о том, как можно узнать об аллергии на что-либо и справиться с ее неприятными последствиями.

Головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки — все это серьезные симптомы, которые требуют обращения к медикам. Таким мнением поделился врач-терапевт Андрей Звонков. «Если есть то, что мы называем мозговой симптоматикой, — головокружение, тошнота, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки, нарушение пальценосовой пробы (пациент не попадает пальцем в нос с закрытыми глазами — прим. URA.RU) — это говорит о том, что ситуация достаточно серьезная для обращения к медикам», — рассказал Звонков радио Sputnik. Причинами этих симптомов может быть не только отравление, но и опухоль, которая начинает давить. Особенно мозговая симптоматика опасна, если она появилась после явных признаков расстройства пищеварения, добавил врач. Также он посоветовал серьезнее относиться к падению артериального давления, изменению ритма сердцебиения или интоксикации у ребенка. Весной многие россияне сталкиваются с проявлениями аллергии. URA.RU приводит информацию о том, как можно узнать об аллергии на что-либо и справиться с ее неприятными последствиями.