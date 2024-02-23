Как бороться с аллергией весной

Бороться с аллергией весной помогут воздушные фильтры в квартирах

24 февраля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Воздушные фильтры помогут уменьшить концентрацию пыльцы в квартире Фото: Размик Закарян © URA.RU Из-за цветения весной многие россияне сталкиваются с проявлениями аллергии, мешающими нормальной жизни. В преддверии появления сезонных раздражителей URA.RU приводит информацию о том, как можно узнать об аллергии на что-либо и как справиться с ее неприятными последствиями. Симптомы аллергии Одна из самых частых причин аллергии весной — увеличение количества пыльцы в воздухе. Основные симптомы аллергии: Зуд и покраснение зоны глаз;

Чихание и заложенность пазух;

Сопли;

Кожные высыпания или крапивница;

Затрудненное дыхание или астма (в тяжелых случаях). Однако для уточнения информации стоит обратиться к профильным специалистам, которые смогут точно диагностировать аллергию. Они же смогут подобрать правильный курс лечения, чтобы минимизировать вред организму. Лечение аллергии Лечение или снятие симптомов аллергии зависит от области, которая раздражается из-за контакта с аллергеном: антигистаминные средства помогают снизить чувствительность организма к аллергенам и облегчить симптомы, назальные спреи уменьшают заложенность носа, глазные капли снимают раздражение с глаз. Также благодаря длинному курсу иммунотерапии у человека может снизиться чувствительность к аллергенам. Однако самолечение может быть неэффективным или даже опасным, поэтому перед началом приема любых препаратов следует проконсультироваться с врачом. Как меньше страдать от аллергии? Для того, чтобы получить как можно меньше неприятных ощущений от аллергии, необходимо регулярно проветривать помещение и использовать воздушные фильтры и увлажнители воздуха — это позволит снизить концентрацию пыльцы и увеличить приток свежего воздуха в квартире. Также стоит реже выходить на улицу в периоды пиковой концентрации пыльцы в воздухе. Врачи рекомендуют не выходить на улицу в период обострения и не употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед. Если в это время выйти на улицу все же необходимо, то стоит воспользоваться маской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за цветения весной многие россияне сталкиваются с проявлениями аллергии, мешающими нормальной жизни. В преддверии появления сезонных раздражителей URA.RU приводит информацию о том, как можно узнать об аллергии на что-либо и как справиться с ее неприятными последствиями. Одна из самых частых причин аллергии весной — увеличение количества пыльцы в воздухе. Основные симптомы аллергии: Однако для уточнения информации стоит обратиться к профильным специалистам, которые смогут точно диагностировать аллергию. Они же смогут подобрать правильный курс лечения, чтобы минимизировать вред организму. Лечение или снятие симптомов аллергии зависит от области, которая раздражается из-за контакта с аллергеном: антигистаминные средства помогают снизить чувствительность организма к аллергенам и облегчить симптомы, назальные спреи уменьшают заложенность носа, глазные капли снимают раздражение с глаз. Также благодаря длинному курсу иммунотерапии у человека может снизиться чувствительность к аллергенам. Однако самолечение может быть неэффективным или даже опасным, поэтому перед началом приема любых препаратов следует проконсультироваться с врачом. Для того, чтобы получить как можно меньше неприятных ощущений от аллергии, необходимо регулярно проветривать помещение и использовать воздушные фильтры и увлажнители воздуха — это позволит снизить концентрацию пыльцы и увеличить приток свежего воздуха в квартире. Также стоит реже выходить на улицу в периоды пиковой концентрации пыльцы в воздухе. Врачи рекомендуют не выходить на улицу в период обострения и не употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед. Если в это время выйти на улицу все же необходимо, то стоит воспользоваться маской.