23 февраля 2024
22 февраля 2024

Австралия наложила санкции на главу «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз, богданов владимир, глаза вниз, глаза в пол
Богданов внесен в список санкций Австралии Фото:
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Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов включен в санкционный список Австралии. Полный перечень опубликован на сайте австралийского МИД.

«Генеральный директор компании „Сургутнефтегаз“ включен в санкционный список Австралии», — сообщается в документе. Перечень подсанкционных лиц размещен на сайте дипведомства страны.

В этот же список включены губернатор ХМАО Наталья Комарова и Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Всего в перечень вошло 55 физических и 37 юридических лиц.

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Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов включен в санкционный список Австралии. Полный перечень опубликован на сайте австралийского МИД. «Генеральный директор компании „Сургутнефтегаз“ включен в санкционный список Австралии», — сообщается в документе. Перечень подсанкционных лиц размещен на сайте дипведомства страны. В этот же список включены губернатор ХМАО Наталья Комарова и Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Всего в перечень вошло 55 физических и 37 юридических лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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