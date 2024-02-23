Австралия наложила санкции на главу «Сургутнефтегаза»

Богданов внесен в список санкций Австралии
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов включен в санкционный список Австралии. Полный перечень опубликован на сайте австралийского МИД.
«Генеральный директор компании „Сургутнефтегаз“ включен в санкционный список Австралии», — сообщается в документе. Перечень подсанкционных лиц размещен на сайте дипведомства страны.
В этот же список включены губернатор ХМАО Наталья Комарова и Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Всего в перечень вошло 55 физических и 37 юридических лиц.
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