Оплата сверхурочной работы: что нужно знать

Роскачество напомнило россиянам, как оплачивается сверхурочная работа

24 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Оплата за сверхурочную работу прописана в Трудовом кодексе РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Сверхурочная работа в России оплачивается в повышенном объеме, согласно Трудовому кодексу РФ. О том, что необходимо знать об оплате в неурочное время, напоминает Роскачество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Оплата за дополнительную нагрузку В будние дни Оплата за дополнительную рабочую нагрузку регулируется 152-й статьей Трудового кодекса РФ. Отдельно разделяется сверхурочная работа в будние и выходные дни. В первом случае два часа после завершения официального трудового времени оплачиваются в полуторном размере от обычной оплаты, а время свыше двух часов после окончания рабочего дня — в двойном размере. Кроме того, работник может выбрать вместо оплаты дополнительные часы отдыха. Однако не получится выбрать больше времени для отдыха, чем было отработано сверхурочно. Роскачество отмечает, что зафиксированные в ч. 1 ст. 152 ТК РФ формулировки, касающиеся размера оплаты сверхурочной работы, признаны частично нарушающими Конституцию. Пока же работодателям стоит руководствоваться Постановлением Конституционного Суда РФ. Согласно ему, оплата привлеченного к сверхурочной работе сотрудника включает компенсационные и стимулирующие выплаты. То есть ему заплатят больше не в сравнении с «голым» окладом, а реальным доходом, включающим премии и поощрения. Сверхурочная работа в выходные и праздники Иногда работников просят выйти в выходные или официальные государственные праздники. Работа в этом случае оплачивается как минимум в двойном размере или в одинарном, но с предоставлением отгула (по желанию работника). При этом расчет выплаты зависит от системы оплаты труда. Тем, кто работает по сдельной оплате, высчитывает премия из соответствующей расценки. Тем, кто почасовой — по часовой тарифной ставке. Повышенная оплата производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на такой день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются фактически отработанные часы. Если работник трудился в свой выходной дольше, чем в свой обычный рабочий день, то все часы подлежат оплате как именно работа в нерабочий и праздничный день. То есть каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением отгула. Что делать, если работодатель нарушает права Размеры оплаты во внеурочные часы установлен правовыми документами. Это коллективный договор, локальный нормативный акт или трудовой договор. Если работодатель отказывается оплачивать сверхурочную работу, можно жаловаться в трудовую инспекцию. Она может провести проверку и призвать работодателя к ответственности. Либо можно обратиться в суд, но тогда необходимо будет предоставить доказательства. Это может быть соответствующее заявления, либо записи с камер или другие подтверждающие факторы. Суды зачастую становятся на сторону работников, отмечает Роскачество. Зачастую работодатель отказывается от участия в судебном процессе и идет навстречу сотруднику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сверхурочная работа в России оплачивается в повышенном объеме, согласно Трудовому кодексу РФ. О том, что необходимо знать об оплате в неурочное время, напоминает Роскачество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Оплата за дополнительную рабочую нагрузку регулируется 152-й статьей Трудового кодекса РФ. Отдельно разделяется сверхурочная работа в будние и выходные дни. В первом случае два часа после завершения официального трудового времени оплачиваются в полуторном размере от обычной оплаты, а время свыше двух часов после окончания рабочего дня — в двойном размере. Кроме того, работник может выбрать вместо оплаты дополнительные часы отдыха. Однако не получится выбрать больше времени для отдыха, чем было отработано сверхурочно. Иногда работников просят выйти в выходные или официальные государственные праздники. Работа в этом случае оплачивается как минимум в двойном размере или в одинарном, но с предоставлением отгула (по желанию работника). При этом расчет выплаты зависит от системы оплаты труда. Тем, кто работает по сдельной оплате, высчитывает премия из соответствующей расценки. Тем, кто почасовой — по часовой тарифной ставке. Повышенная оплата производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на такой день приходится часть рабочего дня, в повышенном размере оплачиваются фактически отработанные часы. Размеры оплаты во внеурочные часы установлен правовыми документами. Это коллективный договор, локальный нормативный акт или трудовой договор. Если работодатель отказывается оплачивать сверхурочную работу, можно жаловаться в трудовую инспекцию. Она может провести проверку и призвать работодателя к ответственности. Либо можно обратиться в суд, но тогда необходимо будет предоставить доказательства. Это может быть соответствующее заявления, либо записи с камер или другие подтверждающие факторы.