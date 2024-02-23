23 февраля 2024
22 февраля 2024

Курганская полиция поймала браконьера, убившего двух косуль

© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, козы, козлы, дикие животные, косули, дикие козлы, дикие козы
Курганец убил двух косуль Фото:

Полиция задержала курганца, который незаконно добыл двух косуль в Макушинском округе и отвез их домой на санях. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Также у мужчины изъяли гладкоствольное ружье, которое он хранил незаконно.

«Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении незаконной охоты. Мужчина убил двух косуль, разделал их, после чего увез домой на санях. Часть мяса он успел съесть, а остальное изъяли», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Материальный ущерб департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области составил 80 тысяч рублей. Также у подозреваемого забрали гладкоствольное оружие, которое он хранил незаконно. Против мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота», максимальное наказание по которой — лишение свободы на два года.

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Полиция задержала курганца, который незаконно добыл двух косуль в Макушинском округе и отвез их домой на санях. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Также у мужчины изъяли гладкоствольное ружье, которое он хранил незаконно. «Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении незаконной охоты. Мужчина убил двух косуль, разделал их, после чего увез домой на санях. Часть мяса он успел съесть, а остальное изъяли», — сообщили в telegram-канале ведомства. Материальный ущерб департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области составил 80 тысяч рублей. Также у подозреваемого забрали гладкоствольное оружие, которое он хранил незаконно. Против мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота», максимальное наказание по которой — лишение свободы на два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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