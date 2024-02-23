Курганская полиция поймала браконьера, убившего двух косуль

Полиция задержала курганца, который незаконно добыл двух косуль в Макушинском округе и отвез их домой на санях. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Также у мужчины изъяли гладкоствольное ружье, которое он хранил незаконно.
«Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении незаконной охоты. Мужчина убил двух косуль, разделал их, после чего увез домой на санях. Часть мяса он успел съесть, а остальное изъяли», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Материальный ущерб департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области составил 80 тысяч рублей. Также у подозреваемого забрали гладкоствольное оружие, которое он хранил незаконно. Против мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота», максимальное наказание по которой — лишение свободы на два года.
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