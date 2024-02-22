Bloomberg: страны G7 не будут признавать выборы в новых регионах РФ

Страны большой семерки (G7) хотят дать обещание, что не будут признавать результаты выборов президента РФ, проведенные сейчас или в будущем на новых российских территориях. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.
«Страны G7 призовут Россию „полностью… вывести свои войска“ с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем», — говорится в черновике заявления, которое лидеры стран должны опубликовать на этой неделе. Его передает Bloomberg.
Ранее председатель совещания стран G7, глава итальянского МИД Антонио Таяни сообщил, что страны G7 дали обещание удерживать замороженными активы РФ, пока Москва «не заплатит за нанесенный Киеву ущерб». Они хотят их заложить для получения кредитов на восстановление Украины.
Страны большой семерки (G7) хотят дать обещание, что не будут признавать результаты выборов президента РФ, проведенные сейчас или в будущем на новых российских территориях. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Страны G7 призовут Россию „полностью… вывести свои войска“ с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем», — говорится в черновике заявления, которое лидеры стран должны опубликовать на этой неделе. Его передает Bloomberg. Ранее председатель совещания стран G7, глава итальянского МИД Антонио Таяни сообщил, что страны G7 дали обещание удерживать замороженными активы РФ, пока Москва «не заплатит за нанесенный Киеву ущерб». Они хотят их заложить для получения кредитов на восстановление Украины.