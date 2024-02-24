Прикамские водители выстроили машины в виде буквы V. Фото

Автомобилисты из Чернушки устроили патриотический флэшмоб на 23 февраля

25 февраля 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

В акции приняли участие более 20 автовладельцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чернушинском округе Пермского края провели патриотический флэшмоб, выстроив машины в виде буквы V. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества, рассказала пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». «Более двух десятков машин с флагами РФ, воинских подразделений и формирований проехали по улицам Чернушки 23 февраля, поучаствовали во флешмобе по выстраиванию машин буквой V. Вместе с участниками акции были бойцы спецоперации и простые жители округа», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Буквы V и Z стали появляться на бронетехнике в зоне конфликта с Украиной в самом начале спецоперации. В Минобороны РФ объясняли, Z расшифровывается как «за победу», буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». В ведомстве подчеркивали, эти символы не относятся к официальным. Жителей Прикамья провели патриотический автопробег и флэшмоб Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie/3588?single

В Чернушинском округе Пермского края провели патриотический флэшмоб, выстроив машины в виде буквы V. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества, рассказала пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». «Более двух десятков машин с флагами РФ, воинских подразделений и формирований проехали по улицам Чернушки 23 февраля, поучаствовали во флешмобе по выстраиванию машин буквой V. Вместе с участниками акции были бойцы спецоперации и простые жители округа», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Буквы V и Z стали появляться на бронетехнике в зоне конфликта с Украиной в самом начале спецоперации. В Минобороны РФ объясняли, Z расшифровывается как «за победу», буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». В ведомстве подчеркивали, эти символы не относятся к официальным.