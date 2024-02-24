24 февраля 2024
23 февраля 2024
22 февраля 2024

Прикамские водители выстроили машины в виде буквы V. Фото

Автомобилисты из Чернушки устроили патриотический флэшмоб на 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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В акции приняли участие более 20 автовладельцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Чернушинском округе Пермского края провели патриотический флэшмоб, выстроив машины в виде буквы V. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества, рассказала пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

«Более двух десятков машин с флагами РФ, воинских подразделений и формирований проехали по улицам Чернушки 23 февраля, поучаствовали во флешмобе по выстраиванию машин буквой V. Вместе с участниками акции были бойцы спецоперации и простые жители округа», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Буквы V и Z стали появляться на бронетехнике в зоне конфликта с Украиной в самом начале спецоперации. В Минобороны РФ объясняли, Z расшифровывается как «за победу», буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». В ведомстве подчеркивали, эти символы не относятся к официальным.

Жителей Прикамья провели патриотический автопробег и флэшмоб
Жителей Прикамья провели патриотический автопробег и флэшмоб
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В Чернушинском округе Пермского края провели патриотический флэшмоб, выстроив машины в виде буквы V. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества, рассказала пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». «Более двух десятков машин с флагами РФ, воинских подразделений и формирований проехали по улицам Чернушки 23 февраля, поучаствовали во флешмобе по выстраиванию машин буквой V. Вместе с участниками акции были бойцы спецоперации и простые жители округа», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте». Буквы V и Z стали появляться на бронетехнике в зоне конфликта с Украиной в самом начале спецоперации. В Минобороны РФ объясняли, Z расшифровывается как «за победу», буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». В ведомстве подчеркивали, эти символы не относятся к официальным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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