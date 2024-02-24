В Чернушинском округе Пермского края провели патриотический флэшмоб, выстроив машины в виде буквы V. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества, рассказала пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
«Более двух десятков машин с флагами РФ, воинских подразделений и формирований проехали по улицам Чернушки 23 февраля, поучаствовали во флешмобе по выстраиванию машин буквой V. Вместе с участниками акции были бойцы спецоперации и простые жители округа», — написано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Буквы V и Z стали появляться на бронетехнике в зоне конфликта с Украиной в самом начале спецоперации. В Минобороны РФ объясняли, Z расшифровывается как «за победу», буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». В ведомстве подчеркивали, эти символы не относятся к официальным.
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