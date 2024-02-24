24 февраля 2024
23 февраля 2024

Мэрию курганского округа обязали убрать снежные завалы и наледь с улиц

Прокуратура Курганской области нашла нарушения в уборке снега на дорогах Шумихи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Шумихе коммунальные службы плохо справляются со своими обязанностями, установила прокуратура Фото:

Мэрия Шумихинского округа Курганской области должна расчистить улицы от снега и убрать наледь с дорожного покрытия в административном центре. Нарушение требований законодательства выявила проверка прокуратуры. Эта информация опубликована на сайте ведомства.

«На пешеходных переходах по улицам Белоносова и Ленина допущено формирование снежных валов, есть зимняя скользкость. Ряд автомобильных дорог Шумихи имеют покрытие с уплотненным слоем снега, там образуются просадки в виде колеи. По результатам проверки главе округа внесено представление об устранении нарушений», — написано на сайте прокуратуры.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков критиковал главу Кетовского округа за плохую уборку снега на дорогах. Курганская прокуратура устроила проверку в отношении челябинского подрядчика, отвечающего за расчистку мостов. Соответствующие жалобы от местных жителей поступала из разных уголков региона.

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Мэрия Шумихинского округа Курганской области должна расчистить улицы от снега и убрать наледь с дорожного покрытия в административном центре. Нарушение требований законодательства выявила проверка прокуратуры. Эта информация опубликована на сайте ведомства. «На пешеходных переходах по улицам Белоносова и Ленина допущено формирование снежных валов, есть зимняя скользкость. Ряд автомобильных дорог Шумихи имеют покрытие с уплотненным слоем снега, там образуются просадки в виде колеи. По результатам проверки главе округа внесено представление об устранении нарушений», — написано на сайте прокуратуры. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков критиковал главу Кетовского округа за плохую уборку снега на дорогах. Курганская прокуратура устроила проверку в отношении челябинского подрядчика, отвечающего за расчистку мостов. Соответствующие жалобы от местных жителей поступала из разных уголков региона.
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