Нуланд: Россия не отвечает тому образу, который хотели бы видеть США

25 февраля 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Россия не соответствует образу, который ожидали увидеть США. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Штаты планировали увидеть в РФ партнера, ориентированного на Запад. «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели видеть партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал президент России Владимир Путин», — передает словам Нуланд телеканала CNN. Он отметила, что Вашингтон пытается вынудить Москву пойти на переговоры. По ее словам, одной из мер оказывания давления в этой ситуации являются ограничительные меры в отношении российского руководства. В интервью CNN Нуладн также заявляла, что основное количество средств, которые выделяются США Украине, остаются в Штатах. По ее словам, деньги идут в американскую экономику для производства оружия.

Россия не соответствует образу, который ожидали увидеть США. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Штаты планировали увидеть в РФ партнера, ориентированного на Запад. «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели видеть партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал президент России Владимир Путин», — передает словам Нуланд телеканала CNN. Он отметила, что Вашингтон пытается вынудить Москву пойти на переговоры. По ее словам, одной из мер оказывания давления в этой ситуации являются ограничительные меры в отношении российского руководства. В интервью CNN Нуладн также заявляла, что основное количество средств, которые выделяются США Украине, остаются в Штатах. По ее словам, деньги идут в американскую экономику для производства оружия.