Происшествия Бербок в Одессе отправилась в укрытие из-за воздушной тревоги 25 февраля 2024 в 04:06 Размер текста - 17 + Аннален Бербок вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось отправиться в укрытие на 20 минут во время визита в Одессу. Это произошло из-за воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA. «Воздушная тревога была объявлена в 21:48 по местному времени (22:48 мск). Министр [Аннален Бербок] вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 22:07 (23:07 мск) тревога была отменена», — передает DPA. Отмечается, что она пробыла в укрытие 20 минут. Немецкие журналисты сообщали, что Бербок приехала на Украину 24 февраля. Во время встречи с ней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил изменить написание Одессы на немецком языке, чтобы название города было с одной буквой «с», как в украинском. Однако Бербок подчеркнула, что так название города по правилам немецкого языка будет произноситься по-другому. Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось отправиться в укрытие на 20 минут во время визита в Одессу. Это произошло из-за воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA. «Воздушная тревога была объявлена в 21:48 по местному времени (22:48 мск). Министр [Аннален Бербок] вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 22:07 (23:07 мск) тревога была отменена», — передает DPA. Отмечается, что она пробыла в укрытие 20 минут. Немецкие журналисты сообщали, что Бербок приехала на Украину 24 февраля. Во время встречи с ней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил изменить написание Одессы на немецком языке, чтобы название города было с одной буквой «с», как в украинском. Однако Бербок подчеркнула, что так название города по правилам немецкого языка будет произноситься по-другому. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям