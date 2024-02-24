Бербок в Одессе отправилась в укрытие из-за воздушной тревоги

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось отправиться в укрытие на 20 минут во время визита в Одессу. Это произошло из-за воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA.
«Воздушная тревога была объявлена в 21:48 по местному времени (22:48 мск). Министр [Аннален Бербок] вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 22:07 (23:07 мск) тревога была отменена», — передает DPA. Отмечается, что она пробыла в укрытие 20 минут.
Немецкие журналисты сообщали, что Бербок приехала на Украину 24 февраля. Во время встречи с ней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил изменить написание Одессы на немецком языке, чтобы название города было с одной буквой «с», как в украинском. Однако Бербок подчеркнула, что так название города по правилам немецкого языка будет произноситься по-другому.
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