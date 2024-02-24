24 февраля 2024

Бербок в Одессе отправилась в укрытие из-за воздушной тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Аннален Бербок вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле Фото:

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось отправиться в укрытие на 20 минут во время визита в Одессу. Это произошло из-за воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA.

«Воздушная тревога была объявлена в 21:48 по местному времени (22:48 мск). Министр [Аннален Бербок] вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 22:07 (23:07 мск) тревога была отменена», — передает DPA. Отмечается, что она пробыла в укрытие 20 минут.

Немецкие журналисты сообщали, что Бербок приехала на Украину 24 февраля. Во время встречи с ней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил изменить написание Одессы на немецком языке, чтобы название города было с одной буквой «с», как в украинском. Однако Бербок подчеркнула, что так название города по правилам немецкого языка будет произноситься по-другому.

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Главе МИД ФРГ Анналене Бербок пришлось отправиться в укрытие на 20 минут во время визита в Одессу. Это произошло из-за воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство DPA. «Воздушная тревога была объявлена в 21:48 по местному времени (22:48 мск). Министр [Аннален Бербок] вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле. В 22:07 (23:07 мск) тревога была отменена», — передает DPA. Отмечается, что она пробыла в укрытие 20 минут. Немецкие журналисты сообщали, что Бербок приехала на Украину 24 февраля. Во время встречи с ней глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил изменить написание Одессы на немецком языке, чтобы название города было с одной буквой «с», как в украинском. Однако Бербок подчеркнула, что так название города по правилам немецкого языка будет произноситься по-другому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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