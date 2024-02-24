Кулеба предложил Бербок изменить название Одессы

25 февраля 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Глава МИД ФРГ Бербок приехала в Одессу 24 февраля Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Главе МИД ФРГ Анналене Бербок предложили изменить написание Одессы на немецком языке, чтобы название города было с одной буквой «с», как в украинском, а не с двумя, как в русском варианте. С таким заявление выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке, чтобы оно соответствовало его звучанию на украинском. Я бы просил, чтобы так же поступили с названием „Одесса“ и писали с одним „с“» — сказал Кулеба во время совместной пресс-конференции министров в Одессе. В свою очередь, Бербок подчеркнула, что так название города по правилам немецкого языка будет произноситься как «Одеза». Немецкие журналисты сообщали, что глава МИД ФРГ приехала на Украину 24 февраля. Во время своего визита Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС. Она подчеркнула, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года.

Главе МИД ФРГ Анналене Бербок предложили изменить написание Одессы на немецком языке, чтобы название города было с одной буквой «с», как в украинском, а не с двумя, как в русском варианте. С таким заявление выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Недавно германский МИД изменил в своих документах написание названия Киева на немецком языке, чтобы оно соответствовало его звучанию на украинском. Я бы просил, чтобы так же поступили с названием „Одесса“ и писали с одним „с“» — сказал Кулеба во время совместной пресс-конференции министров в Одессе. В свою очередь, Бербок подчеркнула, что так название города по правилам немецкого языка будет произноситься как «Одеза». Немецкие журналисты сообщали, что глава МИД ФРГ приехала на Украину 24 февраля. Во время своего визита Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС. Она подчеркнула, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года.