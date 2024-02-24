Рогов назвал одну из самых горячих точек в СВО

Рогов: Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии

25 февраля 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

В Работино инициатива находится в руках российских бойцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Работино на запорожской линии фронта идут одни из самых ожесточенных боев специальной военной операции. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села», — рассказал Рогов журналистам РИА Новостей. По его словам, инициатива находится в руках российских бойцов, а также идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации. Вооруженные силы Укарины активно используют дроны. Рогов отметил, что выдавливания украинских солдат из Работино и ликвидация Работинского выступа поставят крест на результатах, которые ВСУ достигли за все время контрнаступления, начатого в Запорожской области в июне 2023 года. ВСУ с начала своего контрнаступления определили Работино основной стратегической точкой. Если украинские силы смогут прорвать оборону на данном направлении, то у них появится возможность пробиться к Мелитополю, а оттуда им будет открыт путь в Крым. Однако украинские военные признали, что они не контролируют село. Газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP добавила, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Работино на запорожской линии фронта идут одни из самых ожесточенных боев специальной военной операции. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села», — рассказал Рогов журналистам РИА Новостей. По его словам, инициатива находится в руках российских бойцов, а также идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации. Вооруженные силы Укарины активно используют дроны. Рогов отметил, что выдавливания украинских солдат из Работино и ликвидация Работинского выступа поставят крест на результатах, которые ВСУ достигли за все время контрнаступления, начатого в Запорожской области в июне 2023 года. ВСУ с начала своего контрнаступления определили Работино основной стратегической точкой. Если украинские силы смогут прорвать оборону на данном направлении, то у них появится возможность пробиться к Мелитополю, а оттуда им будет открыт путь в Крым. Однако украинские военные признали, что они не контролируют село. Газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP добавила, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ.