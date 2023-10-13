AFP: ВСУ полностью потеряли контроль над Работино

13 октября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

ВС РФ держат Работино под огневым контролем, пишет Bangkok Post Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные признали, что они не контролируют село Работино. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP. «Солдаты 65-й бригады ВСУ, возглавлявшей штурм Работино, признают, что не полностью контролируют село», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. В связи с этим Работино считается «серой зоной», где украинские силы не могут собрать большое количество техники и военнослужащих. ВСУ продвигаются медленно и с тяжелыми потерями, наступая через лесополосы небольшими группами с рассветом, так как движение днем представляет смертельную угрозу. Отмечается, что объявление Украиной «взятия Работино» являлось пиар-ходом, так как у села отсутствует какая-либо стратегическая ценность, заключили в газете. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что украинские войска не смогли прорвать оборону ВС РФ в районе Работино в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий отметил занятие российской артиллерией выгодных позиций в районе села. Это позволяет выполнять огневые удары в серой зоне, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные признали, что они не контролируют село Работино. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP. «Солдаты 65-й бригады ВСУ, возглавлявшей штурм Работино, признают, что не полностью контролируют село», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. В связи с этим Работино считается «серой зоной», где украинские силы не могут собрать большое количество техники и военнослужащих. ВСУ продвигаются медленно и с тяжелыми потерями, наступая через лесополосы небольшими группами с рассветом, так как движение днем представляет смертельную угрозу. Отмечается, что объявление Украиной «взятия Работино» являлось пиар-ходом, так как у села отсутствует какая-либо стратегическая ценность, заключили в газете. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что украинские войска не смогли прорвать оборону ВС РФ в районе Работино в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий отметил занятие российской артиллерией выгодных позиций в районе села. Это позволяет выполнять огневые удары в серой зоне, передает телеканал 360.