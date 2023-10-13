AFP: ВСУ полностью потеряли контроль над Работино

Украинские военные признали, что они не контролируют село Работино. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP.
«Солдаты 65-й бригады ВСУ, возглавлявшей штурм Работино, признают, что не полностью контролируют село», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. В связи с этим Работино считается «серой зоной», где украинские силы не могут собрать большое количество техники и военнослужащих.
ВСУ продвигаются медленно и с тяжелыми потерями, наступая через лесополосы небольшими группами с рассветом, так как движение днем представляет смертельную угрозу. Отмечается, что объявление Украиной «взятия Работино» являлось пиар-ходом, так как у села отсутствует какая-либо стратегическая ценность, заключили в газете.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что украинские войска не смогли прорвать оборону ВС РФ в районе Работино в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий отметил занятие российской артиллерией выгодных позиций в районе села. Это позволяет выполнять огневые удары в серой зоне, передает телеканал 360.
Украинские военные признали, что они не контролируют село Работино. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP. «Солдаты 65-й бригады ВСУ, возглавлявшей штурм Работино, признают, что не полностью контролируют село», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. В связи с этим Работино считается «серой зоной», где украинские силы не могут собрать большое количество техники и военнослужащих. ВСУ продвигаются медленно и с тяжелыми потерями, наступая через лесополосы небольшими группами с рассветом, так как движение днем представляет смертельную угрозу. Отмечается, что объявление Украиной «взятия Работино» являлось пиар-ходом, так как у села отсутствует какая-либо стратегическая ценность, заключили в газете. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что украинские войска не смогли прорвать оборону ВС РФ в районе Работино в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий отметил занятие российской артиллерией выгодных позиций в районе села. Это позволяет выполнять огневые удары в серой зоне, передает телеканал 360.