AFP: ВСУ полностью потеряли контроль над Работино

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, армия, танк, stock, Т-72БМ, сбойка
ВС РФ держат Работино под огневым контролем, пишет Bangkok Post Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные признали, что они не контролируют село Работино. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP.

«Солдаты 65-й бригады ВСУ, возглавлявшей штурм Работино, признают, что не полностью контролируют село», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. В связи с этим Работино считается «серой зоной», где украинские силы не могут собрать большое количество техники и военнослужащих.

ВСУ продвигаются медленно и с тяжелыми потерями, наступая через лесополосы небольшими группами с рассветом, так как движение днем представляет смертельную угрозу. Отмечается, что объявление Украиной «взятия Работино» являлось пиар-ходом, так как у села отсутствует какая-либо стратегическая ценность, заключили в газете.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что украинские войска не смогли прорвать оборону ВС РФ в районе Работино в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий отметил занятие российской артиллерией выгодных позиций в районе села. Это позволяет выполнять огневые удары в серой зоне, передает телеканал 360.

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Украинские военные признали, что они не контролируют село Работино. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на агентство AFP. «Солдаты 65-й бригады ВСУ, возглавлявшей штурм Работино, признают, что не полностью контролируют село», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не могут свободно перемещаться по населенному пункту, так как он находится под постоянным обстрелом со стороны ВС РФ. В связи с этим Работино считается «серой зоной», где украинские силы не могут собрать большое количество техники и военнослужащих. ВСУ продвигаются медленно и с тяжелыми потерями, наступая через лесополосы небольшими группами с рассветом, так как движение днем представляет смертельную угрозу. Отмечается, что объявление Украиной «взятия Работино» являлось пиар-ходом, так как у села отсутствует какая-либо стратегическая ценность, заключили в газете. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что украинские войска не смогли прорвать оборону ВС РФ в районе Работино в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий отметил занятие российской артиллерией выгодных позиций в районе села. Это позволяет выполнять огневые удары в серой зоне, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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