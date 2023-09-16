Чем село Работино важно для России и Украины

Военблогер Подоляка: Работино открывает ВСУ путь в Крым

ВСУ штурмуют Работино с начала своего контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала своего контрнаступления 4 июня определили село Работино основной стратегической точкой. Территория находится в Токмакском районе Запорожской области. Если украинские силы смогут прорвать оборону на данном направлении, то у них появится возможность пробиться к Мелитополю, а оттуда им будет открыт путь в Крым, уточнил военный блогер Юрий Подоляка. URA.RU собрало главную информацию о наиболее горячей точке фронта к настоящему моменту.

Почему ВСУ возлагают надежды на Работино

В разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский предполагал, что при захвате Работино Украина сможет получить доступ к Азовскому морю. Помимо этого, если ВСУ получат доступ к данному селу, то далее они будут продвигаться в сторону города Токмак, который находится в 20 километрах, пояснила военный эксперт Владислава Шурыгина. После чего Украине будет открыта дорога в сторону полуострова Крым, добавил Юрий Подоляка.

Работино находится на первой линии российской обороны. Как подчеркивал председатель запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, данная территория для ВСУ на сегодня является «вторым Бахмутом» (Артемовском). Именно здесь украинские силы теряют наибольшее количество своих сил, надеясь получить стратегическое преимущество от захвата села.

Еще одна причина важности данной территории заключается в том, что украинским солдатам нужно стратегически удобное место, где можно будет перезимовать. Работино окружено высотами, которые могут предоставить ВСУ наиболее выгодные позиции.

Тактика ВС РФ в районе Работино

Как рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий, с начала контрнаступления ВСУ только у Работино потеряли свыше 10 тысяч человек. Помимо Работино украинские силы также стягиваются в направлении села Вербовое, которое находится примерно в 20 километрах.

Балицкий уточнил, что солдаты ВС РФ по-прежнему контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии эффективно поражать украинские войска в Работино. По словам Минобороны РФ, российские солдаты по сей день продолжают успешно отражать атаки ВСУ на данном направлении. До этого Балицкий заявлял, что ВС РФ покинули Работино.

В разговоре с URA.RU военблогер Юрий Подоляка рассказывал, что ВС РФ остаются в южной части села. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, главная задача для ВС РФ сейчас — выбить технику ВСУ. Украина также задействует и американскую технику, например, БМП Bradley. Российские солдаты ударяют противника при помощи артиллерии, уничтожая личный состав ВСУ и вооружение.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 70 тысяч украинских солдат. В США уточнили, что Украина приостанавливает наступление, чтобы пересмотреть собственную стратегию. При этом Киев по сей день пытается занять позиции в Запорожской области.