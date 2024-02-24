Колесо отлетело от грузовика во время движения по трассе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 24 февраля на трассе Екатеринбург — Серов у грузовика отпало колесо во время движения. Оно отлетело в едущую по встречной полосе машину Ford. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили очевидцы.

«Грузовик двигается со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, и на 155-м километре у грузовика на полном ходу отлетает колесо прямо во встречные автомобили. И прилетает в автомобиль Ford», — сообщили очевидцы в группе «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте». Уточняется, что у пострадавшего от попадания колесом остались царапины на теле.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

На этой же трассе 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоявших на обочине около автомобиля. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.