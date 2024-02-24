24 февраля 2024

Отлетевшее от машины колесо ранило человека на свердловской трассе. Видео

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Колесо отлетело от грузовика во время движения по трассе (архивное фото) Фото:

Вечером 24 февраля на трассе Екатеринбург — Серов у грузовика отпало колесо во время движения. Оно отлетело в едущую по встречной полосе машину Ford. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили очевидцы.

«Грузовик двигается со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, и на 155-м километре у грузовика на полном ходу отлетает колесо прямо во встречные автомобили. И прилетает в автомобиль Ford», — сообщили очевидцы в группе «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте». Уточняется, что у пострадавшего от попадания колесом остались царапины на теле.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

На этой же трассе 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоявших на обочине около автомобиля. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

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Вечером 24 февраля на трассе Екатеринбург — Серов у грузовика отпало колесо во время движения. Оно отлетело в едущую по встречной полосе машину Ford. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили очевидцы. «Грузовик двигается со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, и на 155-м километре у грузовика на полном ходу отлетает колесо прямо во встречные автомобили. И прилетает в автомобиль Ford», — сообщили очевидцы в группе «Екатеринбург — Серов» «ВКонтакте». Уточняется, что у пострадавшего от попадания колесом остались царапины на теле. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. На этой же трассе 16 февраля у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоявших на обочине около автомобиля. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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