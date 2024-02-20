Девушка, которую сбило колесом фуры на свердловской «трассе смерти», скончалась

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Колесо от грузовика лопнуло и попало в девушку, причинив ей смертельные травмы
Колесо от грузовика лопнуло и попало в девушку, причинив ей смертельные травмы Фото:

Свердловчанка, которую сбило колесом фуры трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, скончалась в Невьянской центральной городской больнице. Трагедия произошла 16 февраля.

«Аня погибла. Вчера она умерла», — пишет Е1, ссылаясь на слова молодого человека погибшей девушки.

Ранее URA.RU сообщало о том, что днем, 16 февраля, у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля. Пострадавших госпитализировали, а девушку экстренно поместили в реанимационное отделение, где несколько дней она провела в коме. В свою очередь водитель пояснил прибывшим на место трагедии инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями.

За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.

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Свердловчанка, которую сбило колесом фуры трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, скончалась в Невьянской центральной городской больнице. Трагедия произошла 16 февраля. «Аня погибла. Вчера она умерла», — пишет Е1, ссылаясь на слова молодого человека погибшей девушки. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем, 16 февраля, у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля. Пострадавших госпитализировали, а девушку экстренно поместили в реанимационное отделение, где несколько дней она провела в коме. В свою очередь водитель пояснил прибывшим на место трагедии инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями. За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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