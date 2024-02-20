Девушка, которую сбило колесом фуры на свердловской «трассе смерти», скончалась

20 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Колесо от грузовика лопнуло и попало в девушку, причинив ей смертельные травмы Фото: ГИБДД Свердловской области Свердловчанка, которую сбило колесом фуры трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, скончалась в Невьянской центральной городской больнице. Трагедия произошла 16 февраля. «Аня погибла. Вчера она умерла», — пишет Е1, ссылаясь на слова молодого человека погибшей девушки. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем, 16 февраля, у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля. Пострадавших госпитализировали, а девушку экстренно поместили в реанимационное отделение, где несколько дней она провела в коме. В свою очередь водитель пояснил прибывшим на место трагедии инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями. За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.

Свердловчанка, которую сбило колесом фуры трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, скончалась в Невьянской центральной городской больнице. Трагедия произошла 16 февраля. «Аня погибла. Вчера она умерла», — пишет Е1, ссылаясь на слова молодого человека погибшей девушки. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем, 16 февраля, у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля. Пострадавших госпитализировали, а девушку экстренно поместили в реанимационное отделение, где несколько дней она провела в коме. В свою очередь водитель пояснил прибывшим на место трагедии инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями. За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.