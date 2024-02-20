Девушка, которую сбило колесом фуры на свердловской «трассе смерти», скончалась

Свердловчанка, которую сбило колесом фуры трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, скончалась в Невьянской центральной городской больнице. Трагедия произошла 16 февраля.
«Аня погибла. Вчера она умерла», — пишет Е1, ссылаясь на слова молодого человека погибшей девушки.
Ранее URA.RU сообщало о том, что днем, 16 февраля, у грузовика МАЗ отсоединилось колесо во время движения. Оно отлетело в двух человек, стоящих на обочине около автомобиля. Пострадавших госпитализировали, а девушку экстренно поместили в реанимационное отделение, где несколько дней она провела в коме. В свою очередь водитель пояснил прибывшим на место трагедии инспекторам, что, услышав хлопок, не сразу понял, что у него отлетело колесо. Сотрудники ГИБДД составили на мужчину протоколы за управление автомобилем с неисправностями.
За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.