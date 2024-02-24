Премьер Британии призвал Запад смелее арестовывать российские активы

25 февраля 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Запад должен быть более решительным в оказании поддержки Украине, заявил Риши Сунак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западу необходимо быть смелее в поставках оружия Украине, введении санкций против Москвы и конфискации замороженных российских активов. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов», — заявил Сунак в материале для The Times. Он добавил, что продолжает поддерживать идею изъятия прибыли от активов Центрального банка России, которые находятся в европейских депозитариях, и направления этих средств на Украину. План Евросоюза, закрепленный в постановлении, предусматривает фиксацию и отдельное хранение прибыли от российских активов, а также запрет на распоряжение полученными средствами депозитариям. Эти средства, по мнению Сунака, можно направить на производство оружия для Украины. Кроме того, Сунак призывает союзников Киева быть смелее в оказании военной помощи, включая поставки дальнобойного оружия, беспилотников и снарядов. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что западным странам не выгодно конфисковывать российские активы из-за опасения, что другие государства также начнут выводить свои зарубежные резервы. Юридические препятствия могут служить мнимым оправданием отсутствия арестов активов из России. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предполагает, что замороженные активы РФ вряд ли будут возвращены. Он назвал конфискацию российских активов «элементом гибридной войны», развязанной Западом против Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западу необходимо быть смелее в поставках оружия Украине, введении санкций против Москвы и конфискации замороженных российских активов. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов», — заявил Сунак в материале для The Times. Он добавил, что продолжает поддерживать идею изъятия прибыли от активов Центрального банка России, которые находятся в европейских депозитариях, и направления этих средств на Украину. План Евросоюза, закрепленный в постановлении, предусматривает фиксацию и отдельное хранение прибыли от российских активов, а также запрет на распоряжение полученными средствами депозитариям. Эти средства, по мнению Сунака, можно направить на производство оружия для Украины. Кроме того, Сунак призывает союзников Киева быть смелее в оказании военной помощи, включая поставки дальнобойного оружия, беспилотников и снарядов. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что западным странам не выгодно конфисковывать российские активы из-за опасения, что другие государства также начнут выводить свои зарубежные резервы. Юридические препятствия могут служить мнимым оправданием отсутствия арестов активов из России. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предполагает, что замороженные активы РФ вряд ли будут возвращены. Он назвал конфискацию российских активов «элементом гибридной войны», развязанной Западом против Москвы.