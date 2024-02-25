Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии ради НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Оппозиция планирует захват Кобринского района и города Малориты, уверен Александр Лукашенко Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО. Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке.

«В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (район в Белоруссии — прим. URA.RU) или еще Малориты (город в Белоруссии — прим. URA.RU) <…> Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, Лукашенко и его сын Николай посетили один из избирательных участков. Президент Белоруссии также сообщил, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО. Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке. «В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (район в Белоруссии — прим. URA.RU) или еще Малориты (город в Белоруссии — прим. URA.RU) <…> Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — приводит слова Лукашенко РИА Новости. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, Лукашенко и его сын Николай посетили один из избирательных участков. Президент Белоруссии также сообщил, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...