Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии ради НАТО

25 февраля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Оппозиция планирует захват Кобринского района и города Малориты, уверен Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО. Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке. «В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (район в Белоруссии — прим. URA.RU) или еще Малориты (город в Белоруссии — прим. URA.RU) <…> Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — приводит слова Лукашенко РИА Новости. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, Лукашенко и его сын Николай посетили один из избирательных участков. Президент Белоруссии также сообщил, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у белорусской оппозиции в планах — захват земли в стране и ввод туда войск НАТО. Об этом он рассказал журналистам на избирательном участке. «В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (район в Белоруссии — прим. URA.RU) или еще Малориты (город в Белоруссии — прим. URA.RU) <…> Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — приводит слова Лукашенко РИА Новости. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы, Лукашенко и его сын Николай посетили один из избирательных участков. Президент Белоруссии также сообщил, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году.