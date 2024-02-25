Министр обороны Украины: у Киева есть военный план на 2024 год

У Киева есть военный план на 2024 год, но разглашать его не будут. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на стратегической сессии Украины.
«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — сказал министр обороны Украины. Информацию передает «РБК Украина».
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил американским генералам о планах ВСУ. Среди них — оптимизация структуры ВСУ и улучшение качества подготовки украинских военных.
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