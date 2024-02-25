Shot: уехавший за границу Меладзе получил рекордный доход в России

25 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Константин Меладзе продолжает получать доход в России Фото: Дарья Попова © URA.RU Продюсер и композитор Константин Меладзе, который покинул страну, получил в РФ почти на три миллиона рублей больше в 2023 году за счет лейбла. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Уехавший из России Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России. Его лейбл „Меладзе мьюзик“ принес 19 миллионов рублей за прошлый год, что 2,7 миллиона больше по сравнению с 2022-м», — говорится в канале. В лейбле Меладзе состоит одна группа, «ВИА Гра», Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Они уже давно не выступают в России. Однако продолжают получать деньги за счет стриминга. « Дни.ру » сообщают, что больше всего пронесла композиция «Почему я?». Продюсер сейчас проживает в Италии. Ранее Валерия Меладзе «отменили в РФ». Несколько его концерты в 2023 году не состоялись, из-за чего артист решил продолжить свою музыкальную детальность в странах Запада. Еще Константин Меладзе пытается продать виллу в Крыму. Торги идут в районе 396 миллиона рублей. Особняк расположен в охраняемом коттеджном поселке.

Продюсер и композитор Константин Меладзе, который покинул страну, получил в РФ почти на три миллиона рублей больше в 2023 году за счет лейбла. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Уехавший из России Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России. Его лейбл „Меладзе мьюзик“ принес 19 миллионов рублей за прошлый год, что 2,7 миллиона больше по сравнению с 2022-м», — говорится в канале. В лейбле Меладзе состоит одна группа, «ВИА Гра», Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Они уже давно не выступают в России. Однако продолжают получать деньги за счет стриминга. «Дни.ру» сообщают, что больше всего пронесла композиция «Почему я?». Продюсер сейчас проживает в Италии. Ранее Валерия Меладзе «отменили в РФ». Несколько его концерты в 2023 году не состоялись, из-за чего артист решил продолжить свою музыкальную детальность в странах Запада. Еще Константин Меладзе пытается продать виллу в Крыму. Торги идут в районе 396 миллиона рублей. Особняк расположен в охраняемом коттеджном поселке.