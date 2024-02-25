NYT раскрыла, как ЦРУ готовит украинских шпионов и помогает бить по России

NYT: ЦРУ снабжает Киев данными о целях в России для ракетных ударов

25 февраля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

ЦРУ помогает Украине ударять по российским подразделениям, сообщают СМИ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЦРУ США активно помогает Украине, предоставляя ей координаты для ударов и передвижение войск ВС РФ. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. «Разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является стержнем. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети», — говорится в материале . Отмечается, что такое плотное сотрудничество началось еще в 2014 году. Спустя время это превратило Украину в одного из наиболее важного партнера Вашингтона. Источники рассказали о специальном военном бункере ВСУ, который был полностью построен на деньги ЦРУ. По их словам, он является секретным нервным центром украинской армии. Всего на деньги американской разведки было отстроено 12 военных баз на Украине. Они располагаются вблизи фронта. Иван Баканов, который был главой СБУ в момент начала спецоперации, заявлял, что ЦРУ передавали Украине важные координаты о ВС РФ, которые Киев не мог получить. Однако отношения между ЦРУ и Украиной не всегда были хорошими. Глава американской разведки Уильям Бернс несколько раз критиковал украинских чиновников и военных, которые получали доллары, за то, что они купили себе новые автомобили Mercedes. Он отмечал, что в США остались крайне не довольны поступками высшего руководства Украины. Также часть поставок для Украины перепродается в Восточную Европу. Американский журнал Newsweek называл это новым вызовом для ЦРУ. Дело в том, что на Украине коррупция является одной из основных проблем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЦРУ США активно помогает Украине, предоставляя ей координаты для ударов и передвижение войск ВС РФ. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. «Разведывательное партнерство между Вашингтоном и Киевом является стержнем. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети», — говорится в материале. Отмечается, что такое плотное сотрудничество началось еще в 2014 году. Спустя время это превратило Украину в одного из наиболее важного партнера Вашингтона. Источники рассказали о специальном военном бункере ВСУ, который был полностью построен на деньги ЦРУ. По их словам, он является секретным нервным центром украинской армии. Всего на деньги американской разведки было отстроено 12 военных баз на Украине. Они располагаются вблизи фронта. Иван Баканов, который был главой СБУ в момент начала спецоперации, заявлял, что ЦРУ передавали Украине важные координаты о ВС РФ, которые Киев не мог получить. Однако отношения между ЦРУ и Украиной не всегда были хорошими. Глава американской разведки Уильям Бернс несколько раз критиковал украинских чиновников и военных, которые получали доллары, за то, что они купили себе новые автомобили Mercedes. Он отмечал, что в США остались крайне не довольны поступками высшего руководства Украины. Также часть поставок для Украины перепродается в Восточную Европу. Американский журнал Newsweek называл это новым вызовом для ЦРУ. Дело в том, что на Украине коррупция является одной из основных проблем.