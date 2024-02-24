В Курган придет плюсовая температура

В Кургане ожидается потепление
В Кургане 26 февраля днем ожидается плюсовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
«Днем 26 февраля в Кургане прогнозируется переменная облачность, без осадков, от +1 до -1 градуса. Ночью и утром от -5 до -7 градусов. Температура на 9 градусов выше нормы», — уточнил в посте Винштейн.
Ранее в Курганской области стояли сорокаградусные морозы. В регионе отменяли занятия в школах из-за холодов.
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