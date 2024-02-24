24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Курган придет плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, зима, слякоть, лужи, потепление
В Кургане ожидается потепление Фото:

В Кургане 26 февраля днем ожидается плюсовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

«Днем 26 февраля в Кургане прогнозируется переменная облачность, без осадков, от +1 до -1 градуса. Ночью и утром от -5 до -7 градусов. Температура на 9 градусов выше нормы», — уточнил в посте Винштейн.

Ранее в Курганской области стояли сорокаградусные морозы. В регионе отменяли занятия в школах из-за холодов.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 26 февраля днем ожидается плюсовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Днем 26 февраля в Кургане прогнозируется переменная облачность, без осадков, от +1 до -1 градуса. Ночью и утром от -5 до -7 градусов. Температура на 9 градусов выше нормы», — уточнил в посте Винштейн. Ранее в Курганской области стояли сорокаградусные морозы. В регионе отменяли занятия в школах из-за холодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...