В Курган придет плюсовая температура

25 февраля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидается потепление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 26 февраля днем ожидается плюсовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Днем 26 февраля в Кургане прогнозируется переменная облачность, без осадков, от +1 до -1 градуса. Ночью и утром от -5 до -7 градусов. Температура на 9 градусов выше нормы», — уточнил в посте Винштейн. Ранее в Курганской области стояли сорокаградусные морозы. В регионе отменяли занятия в школах из-за холодов.

В Кургане 26 февраля днем ожидается плюсовая температура. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Днем 26 февраля в Кургане прогнозируется переменная облачность, без осадков, от +1 до -1 градуса. Ночью и утром от -5 до -7 градусов. Температура на 9 градусов выше нормы», — уточнил в посте Винштейн. Ранее в Курганской области стояли сорокаградусные морозы. В регионе отменяли занятия в школах из-за холодов.