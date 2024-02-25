Буданов сменил тактику и начал угрожать мирным крымчанам

Буданов заявил, что гражданским не стоит пользоваться Крымским мостом

25 февраля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов считает, что у ВСУ получится подорвать Крымский мост Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина призывает россиян от передвижения по Крымскому мосту из-за нового контрнаступления Украины. Об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов. «Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма. Россию ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться называемым Крымским мостом», — высказался Кирилл Буданов в своем telegram-канале. До этого Буданов считал, что новые атаки начнутся лишь в 2025 году. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое контрнаступление в 2024 году будет в Черном море. Буданов повторил тезис своего лидера про «сюрпризы для России». Угрозы от Украины относительно Крыма звучат постоянно. В феврале командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа высказался, что Крымский мост якобы не простоит до конца года. ВСУ частично разрушали Крымский мост всего два раза. Президент России Владимир Путин называл действия Украины бессмысленными, так как по мосту уже давно не перевозится военная техника. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с URA.RU заявил, что Крымский мост надежно защищен со всех сторон. Есть даже защита под водой, поэтому любое передвижение противника будет зафиксировано. По его словам, у ВСУ не получится подорвать переправу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина призывает россиян от передвижения по Крымскому мосту из-за нового контрнаступления Украины. Об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов. «Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма. Россию ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться называемым Крымским мостом», — высказался Кирилл Буданов в своем telegram-канале. До этого Буданов считал, что новые атаки начнутся лишь в 2025 году. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое контрнаступление в 2024 году будет в Черном море. Буданов повторил тезис своего лидера про «сюрпризы для России». Угрозы от Украины относительно Крыма звучат постоянно. В феврале командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа высказался, что Крымский мост якобы не простоит до конца года. ВСУ частично разрушали Крымский мост всего два раза. Президент России Владимир Путин называл действия Украины бессмысленными, так как по мосту уже давно не перевозится военная техника. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с URA.RU заявил, что Крымский мост надежно защищен со всех сторон. Есть даже защита под водой, поэтому любое передвижение противника будет зафиксировано. По его словам, у ВСУ не получится подорвать переправу.