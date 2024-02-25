Зеленский впервые с начала СВО назвал потери Украины

Зеленский: Украина потеряла 31 тысячу военных за два года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла всего 31 тысячу военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».

«Погибших украинцев — 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько человек ушло с поля боя», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале.

В декабре Минобороны России сообщало о 383 тысячи военных, которых потеряли ВСУ. Среди них — раненые и погибшие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Украина бросает своих военных в безуспешные «мясные штурмы».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Погибших украинцев — 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько человек ушло с поля боя», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале. В декабре Минобороны России сообщало о 383 тысячи военных, которых потеряли ВСУ. Среди них — раненые и погибшие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Украина бросает своих военных в безуспешные «мясные штурмы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...