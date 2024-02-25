В мире Украина Зеленский впервые с начала СВО назвал потери Украины Зеленский: Украина потеряла 31 тысячу военных за два года 25 февраля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла всего 31 тысячу военных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Погибших украинцев — 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько человек ушло с поля боя», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале. В декабре Минобороны России сообщало о 383 тысячи военных, которых потеряли ВСУ. Среди них — раненые и погибшие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Украина бросает своих военных в безуспешные «мясные штурмы». Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Погибших украинцев — 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько человек ушло с поля боя», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале. В декабре Минобороны России сообщало о 383 тысячи военных, которых потеряли ВСУ. Среди них — раненые и погибшие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Украина бросает своих военных в безуспешные «мясные штурмы». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям