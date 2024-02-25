Зеленский впервые с начала СВО назвал потери Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла всего 31 тысячу военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».
«Погибших украинцев — 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько человек ушло с поля боя», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале.
В декабре Минобороны России сообщало о 383 тысячи военных, которых потеряли ВСУ. Среди них — раненые и погибшие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что Украина бросает своих военных в безуспешные «мясные штурмы».
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