Украинские власти безжалостно бросают своих военных в «мясные штурмы», отчего солдаты ВСУ гибнут как мухи. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные „мясные штурмы“ массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи», — передает слова Владимира Сальдо РИА Новости. По его словам, власти Украины делают это лишь для того, чтобы создать у западных кураторов впечатление успеха ВСУ на фронте.
Ранее военный аналитик Владимир Евсеев заявил о переходе ВСУ к новой тактике «мясных штурмов». Глава Пентагона Ллойд Остин назвал главную причину трудностей контрнаступления.
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