Сальдо: солдаты ВСУ гибнут как мухи из-за жадности Киева

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Киев пытается создать благоприятную картинку на фронте для Запада, уверен Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти безжалостно бросают своих военных в «мясные штурмы», отчего солдаты ВСУ гибнут как мухи. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные „мясные штурмы“ массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи», — передает слова Владимира Сальдо РИА Новости. По его словам, власти Украины делают это лишь для того, чтобы создать у западных кураторов впечатление успеха ВСУ на фронте.

Ранее военный аналитик Владимир Евсеев заявил о переходе ВСУ к новой тактике «мясных штурмов». Глава Пентагона Ллойд Остин назвал главную причину трудностей контрнаступления.

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Украинские власти безжалостно бросают своих военных в «мясные штурмы», отчего солдаты ВСУ гибнут как мухи. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные „мясные штурмы“ массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи», — передает слова Владимира Сальдо РИА Новости. По его словам, власти Украины делают это лишь для того, чтобы создать у западных кураторов впечатление успеха ВСУ на фронте. Ранее военный аналитик Владимир Евсеев заявил о переходе ВСУ к новой тактике «мясных штурмов». Глава Пентагона Ллойд Остин назвал главную причину трудностей контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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