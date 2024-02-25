Зеленский пожаловался на критическую нехватку солдат в ВСУ

Зеленский: Украина будет уступать России территории из-за нехватки военных

25 февраля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ нехватает военных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет постепенно отступать в зоне спецоперации из-за критической нехватки военных и уступать территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, где соотношение сил шло один к 1,5, один к трем. И тогда мы сможем противостоять ВС РФ. Пока не будет такого количества, мы будем обороняться или терять по 100 метров, 50 метров», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале. Он также отметил успехи ВС РФ на поле боя. По его словам, если НАТО не предоставить Украине обещанную помощь, то Киев рискует проиграть. Как итог — Украина прекратит свое существование, прогнозировал Зеленский. Еще президент Украины назвал потери ВСУ за два года конфликта — 31 тысяча военных. Это в 10 раз меньше данных от Минобороны РФ.

Украина будет постепенно отступать в зоне спецоперации из-за критической нехватки военных и уступать территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, где соотношение сил шло один к 1,5, один к трем. И тогда мы сможем противостоять ВС РФ. Пока не будет такого количества, мы будем обороняться или терять по 100 метров, 50 метров», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале. Он также отметил успехи ВС РФ на поле боя. По его словам, если НАТО не предоставить Украине обещанную помощь, то Киев рискует проиграть. Как итог — Украина прекратит свое существование, прогнозировал Зеленский. Еще президент Украины назвал потери ВСУ за два года конфликта — 31 тысяча военных. Это в 10 раз меньше данных от Минобороны РФ.