Зеленский пожаловался на критическую нехватку солдат в ВСУ

Зеленский: Украина будет уступать России территории из-за нехватки военных
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ нехватает военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина будет постепенно отступать в зоне спецоперации из-за критической нехватки военных и уступать территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».

«Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, где соотношение сил шло один к 1,5, один к трем. И тогда мы сможем противостоять ВС РФ. Пока не будет такого количества, мы будем обороняться или терять по 100 метров, 50 метров», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале.

Он также отметил успехи ВС РФ на поле боя. По его словам, если НАТО не предоставить Украине обещанную помощь, то Киев рискует проиграть. Как итог — Украина прекратит свое существование, прогнозировал Зеленский.

Еще президент Украины назвал потери ВСУ за два года конфликта — 31 тысяча военных. Это в 10 раз меньше данных от Минобороны РФ.

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Украина будет постепенно отступать в зоне спецоперации из-за критической нехватки военных и уступать территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, где соотношение сил шло один к 1,5, один к трем. И тогда мы сможем противостоять ВС РФ. Пока не будет такого количества, мы будем обороняться или терять по 100 метров, 50 метров», — заявил Владимир Зеленский. Прямой эфир конференции шел в его telegram-канале. Он также отметил успехи ВС РФ на поле боя. По его словам, если НАТО не предоставить Украине обещанную помощь, то Киев рискует проиграть. Как итог — Украина прекратит свое существование, прогнозировал Зеленский. Еще президент Украины назвал потери ВСУ за два года конфликта — 31 тысяча военных. Это в 10 раз меньше данных от Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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