24 февраля 2024
23 февраля 2024

Губернатор Артюхов присоединился к празднованию Дня оленевода в Надыме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов поздравил надымчан с Днем оленевода Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в праздновании Дня оленевода, который стартовал в Надыме 24 и 25 февраля. В соцсети глава округа поделился яркими моментами мероприятия и поздравил земляков с этим важным событием приближающейся весны.

«Несмотря на то, что снег у нас пролежит до конца мая, весну на Ямале узнать очень просто. По празднованию Дня оленевода. Одними из первых праздник встречают надымчане. Делюсь самыми яркими моментами этих выходных. С праздником, дорогие северяне», — поделился Артюхов в своем telegram-канале.

Самые колоритные фото с праздника губернатор разместил в альбоме на свое странице в соцсети «ВКонтакте». Артюхов добавил, что в этом году к празднику присоединились кочевники из Красноярского края.

К празднованию Дня оленевода присоединился и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Мероприятие он посетил 25 февраля. У новоуренгойцев праздник состоится 9 и 10 марта и будет проходить в новой локации на берегу реки Седэяха.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в праздновании Дня оленевода, который стартовал в Надыме 24 и 25 февраля. В соцсети глава округа поделился яркими моментами мероприятия и поздравил земляков с этим важным событием приближающейся весны. «Несмотря на то, что снег у нас пролежит до конца мая, весну на Ямале узнать очень просто. По празднованию Дня оленевода. Одними из первых праздник встречают надымчане. Делюсь самыми яркими моментами этих выходных. С праздником, дорогие северяне», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Самые колоритные фото с праздника губернатор разместил в альбоме на свое странице в соцсети «ВКонтакте». Артюхов добавил, что в этом году к празднику присоединились кочевники из Красноярского края. К празднованию Дня оленевода присоединился и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Мероприятие он посетил 25 февраля. У новоуренгойцев праздник состоится 9 и 10 марта и будет проходить в новой локации на берегу реки Седэяха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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