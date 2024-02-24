Губернатор Артюхов присоединился к празднованию Дня оленевода в Надыме. Фото

25 февраля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Артюхов поздравил надымчан с Днем оленевода Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в праздновании Дня оленевода, который стартовал в Надыме 24 и 25 февраля. В соцсети глава округа поделился яркими моментами мероприятия и поздравил земляков с этим важным событием приближающейся весны. «Несмотря на то, что снег у нас пролежит до конца мая, весну на Ямале узнать очень просто. По празднованию Дня оленевода. Одними из первых праздник встречают надымчане. Делюсь самыми яркими моментами этих выходных. С праздником, дорогие северяне», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Самые колоритные фото с праздника губернатор разместил в альбоме на свое странице в соцсети «ВКонтакте». Артюхов добавил, что в этом году к празднику присоединились кочевники из Красноярского края. К празднованию Дня оленевода присоединился и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Мероприятие он посетил 25 февраля. У новоуренгойцев праздник состоится 9 и 10 марта и будет проходить в новой локации на берегу реки Седэяха.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в праздновании Дня оленевода, который стартовал в Надыме 24 и 25 февраля. В соцсети глава округа поделился яркими моментами мероприятия и поздравил земляков с этим важным событием приближающейся весны. «Несмотря на то, что снег у нас пролежит до конца мая, весну на Ямале узнать очень просто. По празднованию Дня оленевода. Одними из первых праздник встречают надымчане. Делюсь самыми яркими моментами этих выходных. С праздником, дорогие северяне», — поделился Артюхов в своем telegram-канале. Самые колоритные фото с праздника губернатор разместил в альбоме на свое странице в соцсети «ВКонтакте». Артюхов добавил, что в этом году к празднику присоединились кочевники из Красноярского края. К празднованию Дня оленевода присоединился и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Мероприятие он посетил 25 февраля. У новоуренгойцев праздник состоится 9 и 10 марта и будет проходить в новой локации на берегу реки Седэяха.