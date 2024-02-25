25 февраля 2024

Зеленский проверит ВСУ после поражения в Авдеевке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сдачи Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. По его словам, при необходимости проверка будет проведена в рамках мобилизации.

«Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Он уточнил, что при необходимости аудит проведут в рамках мобилизации для определения необходимого количества бойцов.

На этой же конференции Зеленский заявил, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, однако не уточнил о ком идет речь. Ранее ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Бои за город шли с начала спецоперации. Какие территории Россия освободила во второй год СВО — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сдачи Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. По его словам, при необходимости проверка будет проведена в рамках мобилизации. «Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Он уточнил, что при необходимости аудит проведут в рамках мобилизации для определения необходимого количества бойцов. На этой же конференции Зеленский заявил, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, однако не уточнил о ком идет речь. Ранее ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Бои за город шли с начала спецоперации. Какие территории Россия освободила во второй год СВО — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...