Зеленский проверит ВСУ после поражения в Авдеевке

26 февраля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сдачи Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. По его словам, при необходимости проверка будет проведена в рамках мобилизации. «Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Он уточнил, что при необходимости аудит проведут в рамках мобилизации для определения необходимого количества бойцов. На этой же конференции Зеленский заявил, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, однако не уточнил о ком идет речь. Ранее ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Бои за город шли с начала спецоперации. Какие территории Россия освободила во второй год СВО — в материале URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сдачи Авдеевки и Крынок заявил, что в украинских войсках проводится аудит. По его словам, при необходимости проверка будет проведена в рамках мобилизации. «Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Сделать выводы, что именно не так, в первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Он уточнил, что при необходимости аудит проведут в рамках мобилизации для определения необходимого количества бойцов. На этой же конференции Зеленский заявил, что заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, однако не уточнил о ком идет речь. Ранее ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР. Бои за город шли с начала спецоперации. Какие территории Россия освободила во второй год СВО — в материале URA.RU.