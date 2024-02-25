25 февраля 2024

Зеленский заподозрил партнеров в передаче данных России

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский не уточнил, кого подозревает в передаче данных России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.

«Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя — при. URA.RU). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, (у РФ — прим. URA.RU) появляется больше деталей», — заявил Зеленский. При этом он не уточнил, кого подозревает в передаче данных РФ.

Кроме того, Зеленский рассказал, что ждет аудита ВСУ после поражения в Авдеевке. По его словам, при необходимости проверка пройдет в рамках мобилизации.

В ходе пресс-конференции Зеленский также заявил, что готовится донести в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции.

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Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. «Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя — при. URA.RU). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, (у РФ — прим. URA.RU) появляется больше деталей», — заявил Зеленский. При этом он не уточнил, кого подозревает в передаче данных РФ. Кроме того, Зеленский рассказал, что ждет аудита ВСУ после поражения в Авдеевке. По его словам, при необходимости проверка пройдет в рамках мобилизации. В ходе пресс-конференции Зеленский также заявил, что готовится донести в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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