Зеленский заподозрил партнеров в передаче данных России

Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
«Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя — при. URA.RU). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, (у РФ — прим. URA.RU) появляется больше деталей», — заявил Зеленский. При этом он не уточнил, кого подозревает в передаче данных РФ.
Кроме того, Зеленский рассказал, что ждет аудита ВСУ после поражения в Авдеевке. По его словам, при необходимости проверка пройдет в рамках мобилизации.
В ходе пресс-конференции Зеленский также заявил, что готовится донести в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции.
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