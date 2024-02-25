Зеленский заподозрил партнеров в передаче данных России

26 февраля 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Зеленский не уточнил, кого подозревает в передаче данных России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. «Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя — при. URA.RU). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, (у РФ — прим. URA.RU) появляется больше деталей», — заявил Зеленский. При этом он не уточнил, кого подозревает в передаче данных РФ. Кроме того, Зеленский рассказал, что ждет аудита ВСУ после поражения в Авдеевке. По его словам, при необходимости проверка пройдет в рамках мобилизации. В ходе пресс-конференции Зеленский также заявил, что готовится донести в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил партнеров и членов своей ставки в передаче данных России, но не уточнил о ком идет речь. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. «Еще есть некоторые наши партнеры, которые, чтобы обеспечить нас оружием, знают некоторые направления наших действия (на поле боя — при. URA.RU). Должны знать, потому что не выделят соответствующий пакет. И когда такого количества людей становится очень много, (у РФ — прим. URA.RU) появляется больше деталей», — заявил Зеленский. При этом он не уточнил, кого подозревает в передаче данных РФ. Кроме того, Зеленский рассказал, что ждет аудита ВСУ после поражения в Авдеевке. По его словам, при необходимости проверка пройдет в рамках мобилизации. В ходе пресс-конференции Зеленский также заявил, что готовится донести в США и Евросоюз на компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. По его словам, сведения касаются тесных связей с РФ, с помощью которых компании пытаются обходить санкции.