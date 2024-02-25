В России стартуют дебаты между кандидатами в президенты

26 февраля 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Первые дебаты пройдут 26 февраля на телеканале «Россия 1» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Дебаты между кандидатами на должность президента России начнутся 26 февраля. Совместные агитационные мероприятия между кандидатами пройдут на пяти телеканалах и трех радиоканалах, указывается в графике, утвержденном Центризбиркомом РФ. «Первые дебаты состоятся 26 февраля в 15:00 на телеканале „Россия 1“. Указанный канал также проведет дебаты 27 и 28 февраля, 4 и 5 марта. Шесть совместных агитаций планируется провести на „России 24“: 27—29 февраля и 5—7 марта», — пишут РИА Новости со ссылкой на график. На Первом канале мероприятия пройдут четырежды: 27 и 29 февраля, а также 5 и 7 марта; на «ТВ-центре» ожидаются пять раундов: 27 и 28 февраля, 4—6 марта. Общественное телевидение проведет дебаты 29 февраля, 1, 6 и 7 марта. На радио агитация состоится 27 и 28 февраля, а также 5 и 6 марта на «Маяке», «Вестях FM» и «России». В указанных мероприятиях ожидается участие лишь трех кандидатов: Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова от «Новых людей». Ранее от дебатов отказался кандидат в президенты РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что у Путина, как у действующего главы государства, напряженный график, а у россиян есть возможность видеть его заявления на постоянной основе.

Дебаты между кандидатами на должность президента России начнутся 26 февраля. Совместные агитационные мероприятия между кандидатами пройдут на пяти телеканалах и трех радиоканалах, указывается в графике, утвержденном Центризбиркомом РФ. «Первые дебаты состоятся 26 февраля в 15:00 на телеканале „Россия 1“. Указанный канал также проведет дебаты 27 и 28 февраля, 4 и 5 марта. Шесть совместных агитаций планируется провести на „России 24“: 27—29 февраля и 5—7 марта», — пишут РИА Новости со ссылкой на график. На Первом канале мероприятия пройдут четырежды: 27 и 29 февраля, а также 5 и 7 марта; на «ТВ-центре» ожидаются пять раундов: 27 и 28 февраля, 4—6 марта. Общественное телевидение проведет дебаты 29 февраля, 1, 6 и 7 марта. На радио агитация состоится 27 и 28 февраля, а также 5 и 6 марта на «Маяке», «Вестях FM» и «России». В указанных мероприятиях ожидается участие лишь трех кандидатов: Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова от «Новых людей». Ранее от дебатов отказался кандидат в президенты РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что у Путина, как у действующего главы государства, напряженный график, а у россиян есть возможность видеть его заявления на постоянной основе.