Минобороны запретило применять агродроны в центральной части РФ

26 февраля 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Речь идет запрете использования дронов на юге и в центральной части России Фото: Размик Закарян © URA.RU Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. Речь идет о зонах установленного временного режима закрытия неба. Ограничения вводятся до конца 2024 года, сообщили источники. «Министерство обороны вновь запретило российским авиаторам использовать агродроны в этом году в зоне установленного временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России», — передает РБК слова источника, участвовавшего в совещании в Минсельхозе. На мероприятии присутствовали представители Минобороны, Росавиации, руководители управления АПК российских регионов. Из данных сервиса Росавиации СППИ в зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Уточнялось, что использовать дроны разрешат регионах, которые не входят в приграничную зону. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. Речь идет о зонах установленного временного режима закрытия неба. Ограничения вводятся до конца 2024 года, сообщили источники. «Министерство обороны вновь запретило российским авиаторам использовать агродроны в этом году в зоне установленного временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России», — передает РБК слова источника, участвовавшего в совещании в Минсельхозе. На мероприятии присутствовали представители Минобороны, Росавиации, руководители управления АПК российских регионов. Из данных сервиса Росавиации СППИ в зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Уточнялось, что использовать дроны разрешат регионах, которые не входят в приграничную зону. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.