25 февраля 2024

Минобороны запретило применять агродроны в центральной части РФ

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Речь идет запрете использования дронов на юге и в центральной части России Фото:

Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. Речь идет о зонах установленного временного режима закрытия неба. Ограничения вводятся до конца 2024 года, сообщили источники.

«Министерство обороны вновь запретило российским авиаторам использовать агродроны в этом году в зоне установленного временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России», — передает РБК слова источника, участвовавшего в совещании в Минсельхозе. На мероприятии присутствовали представители Минобороны, Росавиации, руководители управления АПК российских регионов.

Из данных сервиса Росавиации СППИ в зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.

Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Уточнялось, что использовать дроны разрешат регионах, которые не входят в приграничную зону.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. Речь идет о зонах установленного временного режима закрытия неба. Ограничения вводятся до конца 2024 года, сообщили источники. «Министерство обороны вновь запретило российским авиаторам использовать агродроны в этом году в зоне установленного временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России», — передает РБК слова источника, участвовавшего в совещании в Минсельхозе. На мероприятии присутствовали представители Минобороны, Росавиации, руководители управления АПК российских регионов. Из данных сервиса Росавиации СППИ в зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Уточнялось, что использовать дроны разрешат регионах, которые не входят в приграничную зону. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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