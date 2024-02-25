Минобороны запретило применять агродроны в центральной части РФ

Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. Речь идет о зонах установленного временного режима закрытия неба. Ограничения вводятся до конца 2024 года, сообщили источники.
«Министерство обороны вновь запретило российским авиаторам использовать агродроны в этом году в зоне установленного временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России», — передает РБК слова источника, участвовавшего в совещании в Минсельхозе. На мероприятии присутствовали представители Минобороны, Росавиации, руководители управления АПК российских регионов.
Из данных сервиса Росавиации СППИ в зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.
Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Уточнялось, что использовать дроны разрешат регионах, которые не входят в приграничную зону.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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