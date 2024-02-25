Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе

В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента. Об этом сообщает Центризбирком страны.
«Избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — пишет ЦИК в своем telegram-канале. По данным ведомства, уже сформированы все 1284 местных совета.
Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. По предварительным данным, явка избирателей в единый день голосования составила 73,09%. В США выборы назвали «фиктивными» из-за якобы нарушений демографических процедур. Однако заместитель МИД страны Юрий Назаренко заявил об отсутствии нарушений общественного порядка.
В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента. Об этом сообщает Центризбирком страны. «Избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — пишет ЦИК в своем telegram-канале. По данным ведомства, уже сформированы все 1284 местных совета. Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. По предварительным данным, явка избирателей в единый день голосования составила 73,09%. В США выборы назвали «фиктивными» из-за якобы нарушений демографических процедур. Однако заместитель МИД страны Юрий Назаренко заявил об отсутствии нарушений общественного порядка.