25 февраля 2024

Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе

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ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты голосования Фото:

В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента. Об этом сообщает Центризбирком страны.

«Избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — пишет ЦИК в своем telegram-канале. По данным ведомства, уже сформированы все 1284 местных совета.

Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. По предварительным данным, явка избирателей в единый день голосования составила 73,09%. В США выборы назвали «фиктивными» из-за якобы нарушений демографических процедур. Однако заместитель МИД страны Юрий Назаренко заявил об отсутствии нарушений общественного порядка.

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В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента. Об этом сообщает Центризбирком страны. «Избраны все 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», — пишет ЦИК в своем telegram-канале. По данным ведомства, уже сформированы все 1284 местных совета. Выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов прошли в Белоруссии 25 февраля. По предварительным данным, явка избирателей в единый день голосования составила 73,09%. В США выборы назвали «фиктивными» из-за якобы нарушений демографических процедур. Однако заместитель МИД страны Юрий Назаренко заявил об отсутствии нарушений общественного порядка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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