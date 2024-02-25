25 февраля 2024

«Коммерсант»: в РФ подорожает техника из-за нападений хуситов в Красном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Атаки хуситов вынуждают менять маршруты поставок техники в РФ Фото:

Логистические проблемы в Красном море из-за обстрелов хуситов могут привести к повышению цен на технику в России. Об этом заявил директор департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов.

«Ситуация в Красном море увеличивает риски, связанные с транспортировкой устройств, за которые в конечном итоге платит потребитель. Вероятнее всего, в 2024 году тенденция к повышению цен сохранится», — заявил Логинов в интервью газете «Коммерсант».

При этом бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк считает, что в 2024 году резкого повышения стоимости устройств ожидать не стоит, так как «курс рубля стабилен». Однако он признал, что логистические проблемы в Красном море вынудят менять маршруты поставок, что негативно скажется на стоимости устройств.

Махлаюк сообщал, что за 2023 год средняя стоимость ноутбуков увеличилась на 10—15%. На цены повлияли волатильность курсов валют, рост ключевой ставки ЦБ РФ. Постоянные атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, могут обострить отношения между РФ и Саудовской Аравией, допускает Reuters. По данным агентства, нападения хуситов вынуждают российские танкеры с нефтью менять свои маршруты.

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Логистические проблемы в Красном море из-за обстрелов хуситов могут привести к повышению цен на технику в России. Об этом заявил директор департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов. «Ситуация в Красном море увеличивает риски, связанные с транспортировкой устройств, за которые в конечном итоге платит потребитель. Вероятнее всего, в 2024 году тенденция к повышению цен сохранится», — заявил Логинов в интервью газете «Коммерсант». При этом бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк считает, что в 2024 году резкого повышения стоимости устройств ожидать не стоит, так как «курс рубля стабилен». Однако он признал, что логистические проблемы в Красном море вынудят менять маршруты поставок, что негативно скажется на стоимости устройств. Махлаюк сообщал, что за 2023 год средняя стоимость ноутбуков увеличилась на 10—15%. На цены повлияли волатильность курсов валют, рост ключевой ставки ЦБ РФ. Постоянные атаки хуситов на суда, проходящие через Красное море, могут обострить отношения между РФ и Саудовской Аравией, допускает Reuters. По данным агентства, нападения хуситов вынуждают российские танкеры с нефтью менять свои маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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