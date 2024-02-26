В Госдуме не поверили словам Зеленского о потерях ВСУ

Депутат Госдумы Шеремет: реальные потери ВСУ повергнут граждан Украины в шок
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский (на фото) пытается поднять боевой дух своих граждан, сказал Михаил Шеремет Фото:
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Реальные потери ВСУ могут «повергнуть в шок» граждан Украины, потому президент страны Владимир Зеленский скрывает настоящую статистику. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя заявление украинского лидера о том, что Киев потерял в конфликте с РФ 31 тысячу военных.

Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — заявил Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, Зеленский «боится ответственности» и не способен признать свои ошибки. Также украинский лидер пытается поднять боевой дух своих граждан и военных на фоне неудач ВСУ на фронте.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли 31 тысячу военных, передает Pravda.Ru. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый украинец понимает, что президент врет о потерях своей армии, передает Life. Еще в декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Киев лишился более 380 тысяч бойцов.

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Реальные потери ВСУ могут «повергнуть в шок» граждан Украины, потому президент страны Владимир Зеленский скрывает настоящую статистику. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя заявление украинского лидера о том, что Киев потерял в конфликте с РФ 31 тысячу военных. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — заявил Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, Зеленский «боится ответственности» и не способен признать свои ошибки. Также украинский лидер пытается поднять боевой дух своих граждан и военных на фоне неудач ВСУ на фронте. Ранее Зеленский во время пресс-конференции заявил, что ВСУ в конфликте с Россией потеряли 31 тысячу военных, передает Pravda.Ru. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый украинец понимает, что президент врет о потерях своей армии, передает Life. Еще в декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Киев лишился более 380 тысяч бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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