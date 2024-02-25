Прощание с Сычевым из ОПС «Уралмаш» закрыли от журналистов. Фото

26 февраля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Прощаются с легендарным «уралмашевцем» в храме Серафима Саровского (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш» В Екатеринбурге больше 100 человек пришли проститься с бизнесменом и издателем Игорем Сычевым, чью фамилию многие ассоциируют с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш». Церемония проходит в храме Серафима Саровского, журналистов на нее не пустили, передает корреспондент URA.RU. На прощание пришли товарищи Сычева, в частности, были замечены бизнесмен Сергей Терентьев, Дмитрий Павлов и Андрей Кабанов, известные по работе в фонде «Город без наркотиков», директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, адвокаты Сергей Колосовский и Екатерина Кувалдина. Чиновников или депутатов, которые, как предполагалось ранее, тоже посетят церемонию, корреспондент не заметил. Игоря Сычева не стало 21 февраля. В январе он попал в горбольницу №40 с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Биография «уралмашевца» — яркая и противоречивая. В 2001 году он получил 15 лет колонии за жестокое убийство главарей ОПГ «Центр» Олега Вагина и Николая Широкова. О том, какой путь проделал Сычев, агентство писало в отдельном материале. Подробнее о смерти предпринимателя — в сюжете URA.RU. Бизнесмен Сергей Терентьев (крайний справа) Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Дмитрий Павлов Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Андрей Кабанов Фото: Владимир Жабриков, ГКФюКГ

В Екатеринбурге больше 100 человек пришли проститься с бизнесменом и издателем Игорем Сычевым, чью фамилию многие ассоциируют с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш». Церемония проходит в храме Серафима Саровского, журналистов на нее не пустили, передает корреспондент URA.RU. На прощание пришли товарищи Сычева, в частности, были замечены бизнесмен Сергей Терентьев, Дмитрий Павлов и Андрей Кабанов, известные по работе в фонде «Город без наркотиков», директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, адвокаты Сергей Колосовский и Екатерина Кувалдина. Чиновников или депутатов, которые, как предполагалось ранее, тоже посетят церемонию, корреспондент не заметил. Игоря Сычева не стало 21 февраля. В январе он попал в горбольницу №40 с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Биография «уралмашевца» — яркая и противоречивая. В 2001 году он получил 15 лет колонии за жестокое убийство главарей ОПГ «Центр» Олега Вагина и Николая Широкова. О том, какой путь проделал Сычев, агентство писало в отдельном материале. Подробнее о смерти предпринимателя — в сюжете URA.RU.