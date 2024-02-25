25 февраля 2024

Прощание с Сычевым из ОПС «Уралмаш» закрыли от журналистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Прощаются с легендарным «уралмашевцем» в храме Серафима Саровского (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш»

В Екатеринбурге больше 100 человек пришли проститься с бизнесменом и издателем Игорем Сычевым, чью фамилию многие ассоциируют с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш». Церемония проходит в храме Серафима Саровского, журналистов на нее не пустили, передает корреспондент URA.RU.

На прощание пришли товарищи Сычева, в частности, были замечены бизнесмен Сергей Терентьев, Дмитрий Павлов и Андрей Кабанов, известные по работе в фонде «Город без наркотиков», директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, адвокаты Сергей Колосовский и Екатерина Кувалдина. Чиновников или депутатов, которые, как предполагалось ранее, тоже посетят церемонию, корреспондент не заметил.

Игоря Сычева не стало 21 февраля. В январе он попал в горбольницу №40 с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Биография «уралмашевца» — яркая и противоречивая. В 2001 году он получил 15 лет колонии за жестокое убийство главарей ОПГ «Центр» Олега Вагина и Николая Широкова. О том, какой путь проделал Сычев, агентство писало в отдельном материале. Подробнее о смерти предпринимателя — в сюжете URA.RU.

Бизнесмен Сергей Терентьев (крайний справа)
Бизнесмен Сергей Терентьев (крайний справа)
Фото:
Экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Дмитрий Павлов
Экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Дмитрий Павлов
Фото:
Директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев
Директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев
Фото:
Андрей Кабанов
Андрей Кабанов
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге больше 100 человек пришли проститься с бизнесменом и издателем Игорем Сычевым, чью фамилию многие ассоциируют с ныне несуществующим ОПС «Уралмаш». Церемония проходит в храме Серафима Саровского, журналистов на нее не пустили, передает корреспондент URA.RU. На прощание пришли товарищи Сычева, в частности, были замечены бизнесмен Сергей Терентьев, Дмитрий Павлов и Андрей Кабанов, известные по работе в фонде «Город без наркотиков», директор «Фонда святой Екатерины» Александр Андреев, адвокаты Сергей Колосовский и Екатерина Кувалдина. Чиновников или депутатов, которые, как предполагалось ранее, тоже посетят церемонию, корреспондент не заметил. Игоря Сычева не стало 21 февраля. В январе он попал в горбольницу №40 с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Биография «уралмашевца» — яркая и противоречивая. В 2001 году он получил 15 лет колонии за жестокое убийство главарей ОПГ «Центр» Олега Вагина и Николая Широкова. О том, какой путь проделал Сычев, агентство писало в отдельном материале. Подробнее о смерти предпринимателя — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...