Источник: тюменские лотерейные миллиардеры продали квартиру и уехали из России

26 февраля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Ранее победители лотереи сообщали, что хотят потратить выигрыш на путешествия и новое жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени По данным источника telegram-канала «Темы Тюмени», местные жители, выигравшие в лотерее миллиард рублей, уехали из России и продали свою квартиру. Об этом каналу сообщил инсайдер, приближенный к победителям. «Друг отца с победителем работал вместе на „Водоканале“. Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — приводит telegram-канал слова источника. Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года. Его обладателями стали семья токаря и логопеда из Тюмени. 12 января пара прилетела в столицу, чтобы оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Деньги перечислят на банковский счет в течение 180 дней. Как сообщили победители, они планируют потратить часть приза на новое жилье, путешествие и автомобиль. Также Светлана хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями, и купить рубиновое колье в честь годовщины свадьбы. Часть денег семья планирует отдать своим детям и потратить на адресную благотворительность.

По данным источника telegram-канала «Темы Тюмени», местные жители, выигравшие в лотерее миллиард рублей, уехали из России и продали свою квартиру. Об этом каналу сообщил инсайдер, приближенный к победителям. «Друг отца с победителем работал вместе на „Водоканале“. Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — приводит telegram-канал слова источника. Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года. Его обладателями стали семья токаря и логопеда из Тюмени. 12 января пара прилетела в столицу, чтобы оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Деньги перечислят на банковский счет в течение 180 дней. Как сообщили победители, они планируют потратить часть приза на новое жилье, путешествие и автомобиль. Также Светлана хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями, и купить рубиновое колье в честь годовщины свадьбы. Часть денег семья планирует отдать своим детям и потратить на адресную благотворительность.