25 февраля 2024
24 февраля 2024

Источник: тюменские лотерейные миллиардеры продали квартиру и уехали из России

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Ранее победители лотереи сообщали, что хотят потратить выигрыш на путешествия и новое жилье Фото:
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Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

По данным источника telegram-канала «Темы Тюмени», местные жители, выигравшие в лотерее миллиард рублей, уехали из России и продали свою квартиру. Об этом каналу сообщил инсайдер, приближенный к победителям.

«Друг отца с победителем работал вместе на „Водоканале“. Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — приводит telegram-канал слова источника.

Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года. Его обладателями стали семья токаря и логопеда из Тюмени. 12 января пара прилетела в столицу, чтобы оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Деньги перечислят на банковский счет в течение 180 дней. Как сообщили победители, они планируют потратить часть приза на новое жилье, путешествие и автомобиль. Также Светлана хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями, и купить рубиновое колье в честь годовщины свадьбы. Часть денег семья планирует отдать своим детям и потратить на адресную благотворительность.

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По данным источника telegram-канала «Темы Тюмени», местные жители, выигравшие в лотерее миллиард рублей, уехали из России и продали свою квартиру. Об этом каналу сообщил инсайдер, приближенный к победителям. «Друг отца с победителем работал вместе на „Водоканале“. Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — приводит telegram-канал слова источника. Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года. Его обладателями стали семья токаря и логопеда из Тюмени. 12 января пара прилетела в столицу, чтобы оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Деньги перечислят на банковский счет в течение 180 дней. Как сообщили победители, они планируют потратить часть приза на новое жилье, путешествие и автомобиль. Также Светлана хочет открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с отклонениями, и купить рубиновое колье в честь годовщины свадьбы. Часть денег семья планирует отдать своим детям и потратить на адресную благотворительность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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