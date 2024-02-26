Советник главы ДНР озвучил реальные потери ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ потеряли в Артемовске около 50 тысяч военных

26 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Ян Гагин (на фото) заявил, что Владимир Зеленский пытается снизить напряжение в украинском обществе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины только под Артемовском потеряли порядка 50 тысяч военных, а также около 100 тысяч бойцов при контрнаступлении. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о 31 тысячи погибших солдат ВСУ за два года конфликта с РФ. «Только в Артемовске противник потерял около 50 тысяч военнослужащих. Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тысяч военных за период „контрнаступа“», — сказал Ян Гагин РИА Новости. Советник главы ДНР предположил, что Зеленский скрыл реальные потери, чтобы понизить напряжение в украинском обществе и подготовить своих граждан к предстоящему военному призыву. По словам Гагина, президент пытается преодолеть кризис призывного ресурса в стране. Ранее Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией ВСУ лишились только 31 тысячи военных. При этом в декабре 2023 министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев потерял более 380 тысяч бойцов с начала спецоперации, передает Life . Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что реальные потери ВСУ могут повергнуть граждан Украины в шок.

Вооруженные силы Украины только под Артемовском потеряли порядка 50 тысяч военных, а также около 100 тысяч бойцов при контрнаступлении. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о 31 тысячи погибших солдат ВСУ за два года конфликта с РФ. «Только в Артемовске противник потерял около 50 тысяч военнослужащих. Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тысяч военных за период „контрнаступа“», — сказал Ян Гагин РИА Новости. Советник главы ДНР предположил, что Зеленский скрыл реальные потери, чтобы понизить напряжение в украинском обществе и подготовить своих граждан к предстоящему военному призыву. По словам Гагина, президент пытается преодолеть кризис призывного ресурса в стране. Ранее Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией ВСУ лишились только 31 тысячи военных. При этом в декабре 2023 министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев потерял более 380 тысяч бойцов с начала спецоперации, передает Life. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что реальные потери ВСУ могут повергнуть граждан Украины в шок.