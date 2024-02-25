Тюменские военные начали использовать 3D-принтер в зоне СВО

Тюменские военные в зоне проведения спецоперации начали использовать 3D-принтер. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка выразил признательность Губернатору Тюменской области Александру Моору за оказанную помощь. <…> Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников», — сообщили в telegram-канале инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, что специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне спецоперации. По словам главы региона, новое оружие намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов.
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