Тюменские военные начали использовать 3D-принтер в зоне СВО

26 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Принтер позволит печатать системы сброса снарядов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменские военные в зоне проведения спецоперации начали использовать 3D-принтер. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка выразил признательность Губернатору Тюменской области Александру Моору за оказанную помощь. <…> Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне спецоперации. По словам главы региона, новое оружие намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов.

Тюменские военные в зоне проведения спецоперации начали использовать 3D-принтер. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка выразил признательность Губернатору Тюменской области Александру Моору за оказанную помощь. <…> Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне спецоперации. По словам главы региона, новое оружие намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов.