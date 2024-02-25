25 февраля 2024
24 февраля 2024

Тюменские военные начали использовать 3D-принтер в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Офис компании «ACS». Екатеринбург, 3D-принтер, 3д принтер, печать детали, нейлоновая леска
Принтер позволит печатать системы сброса снарядов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменские военные в зоне проведения спецоперации начали использовать 3D-принтер. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка выразил признательность Губернатору Тюменской области Александру Моору за оказанную помощь. <…> Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников», — сообщили в telegram-канале инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, что специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне спецоперации. По словам главы региона, новое оружие намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские военные в зоне проведения спецоперации начали использовать 3D-принтер. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка выразил признательность Губернатору Тюменской области Александру Моору за оказанную помощь. <…> Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что специалисты из Тюмени создали FPV-дроны, которые будут применяться в зоне спецоперации. По словам главы региона, новое оружие намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...