25 февраля 2024
24 февраля 2024

Компания из ЯНАО заплатит 200 тысяч рублей за съемки с квадрокоптера

Юрлицо оштрафовали на 200 тысяч рублей за съемку Тарко-Сале с квадрокоптера
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Запущенный дрон не был зарегистрирован (архивное фото) Фото:

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла к административной ответственности юридическое лицо за несанкционированный запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой установлено, что представитель юридического лица в декабре 2023 года в отсутствие соответствующего разрешения органов местного самоуправления запустил в целях фотосъемки над территорией Тарко-Сале (ЯНАО) квадрокоптер, не поставленный на государственный учет», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Общая сумма административных штрафов составила свыше двухсот рублей.

За нарушение правил запуска дронов в России предусмотрена административная ответственность. Нарушителям может грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 250 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

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Транспортная прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла к административной ответственности юридическое лицо за несанкционированный запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой установлено, что представитель юридического лица в декабре 2023 года в отсутствие соответствующего разрешения органов местного самоуправления запустил в целях фотосъемки над территорией Тарко-Сале (ЯНАО) квадрокоптер, не поставленный на государственный учет», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Общая сумма административных штрафов составила свыше двухсот рублей. За нарушение правил запуска дронов в России предусмотрена административная ответственность. Нарушителям может грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 250 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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