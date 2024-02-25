Компания из ЯНАО заплатит 200 тысяч рублей за съемки с квадрокоптера

Юрлицо оштрафовали на 200 тысяч рублей за съемку Тарко-Сале с квадрокоптера

26 февраля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Запущенный дрон не был зарегистрирован (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Транспортная прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла к административной ответственности юридическое лицо за несанкционированный запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой установлено, что представитель юридического лица в декабре 2023 года в отсутствие соответствующего разрешения органов местного самоуправления запустил в целях фотосъемки над территорией Тарко-Сале (ЯНАО) квадрокоптер, не поставленный на государственный учет», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Общая сумма административных штрафов составила свыше двухсот рублей. За нарушение правил запуска дронов в России предусмотрена административная ответственность. Нарушителям может грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 250 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) привлекла к административной ответственности юридическое лицо за несанкционированный запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой установлено, что представитель юридического лица в декабре 2023 года в отсутствие соответствующего разрешения органов местного самоуправления запустил в целях фотосъемки над территорией Тарко-Сале (ЯНАО) квадрокоптер, не поставленный на государственный учет», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Общая сумма административных штрафов составила свыше двухсот рублей. За нарушение правил запуска дронов в России предусмотрена административная ответственность. Нарушителям может грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 250 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.