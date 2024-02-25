Недовольные условиями торговцы бегут с «Таганского ряда» на Ozon и Wildberries. Видео

26 февраля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Бизнесмены недовольны тем, что им приходится платить слишком много за аренду Фото: Илья Московец © URA.RU Многие предприниматели, арендующие площади на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, уходят на интернет-площадки, так как не справляются с высокой стоимостью аренды. Об этом URA.RU рассказала одна из предпринимательниц, снимающая помещение в ТЦ «Ханой», который находится по соседству. «У меня 16 квадратных метров, плачу за них 160 тысяч рублей в месяц — для меня это дорого, поэтому в скором времени я тоже закрываю [точку]. У нас только выживание, я четвертый — пятый месяцы не оправдываю свои расходы. После карантина (c 2020 года, — прим. URA.RU) людей становится все меньше, а за последний год число вообще снизилось. Сейчас все уходят на „Яндекс“, Wildberries, Ozon — там можно работать и без торговой точки», — поделилась собеседница. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В администрации «Пекина» заявили, что со всеми арендаторами будут разговаривать отдельно.

Многие предприниматели, арендующие площади на «Таганском ряду» в Екатеринбурге, уходят на интернет-площадки, так как не справляются с высокой стоимостью аренды. Об этом URA.RU рассказала одна из предпринимательниц, снимающая помещение в ТЦ «Ханой», который находится по соседству. «У меня 16 квадратных метров, плачу за них 160 тысяч рублей в месяц — для меня это дорого, поэтому в скором времени я тоже закрываю [точку]. У нас только выживание, я четвертый — пятый месяцы не оправдываю свои расходы. После карантина (c 2020 года, — прим. URA.RU) людей становится все меньше, а за последний год число вообще снизилось. Сейчас все уходят на „Яндекс“, Wildberries, Ozon — там можно работать и без торговой точки», — поделилась собеседница. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы и вовсе разорвать контракт с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В администрации «Пекина» заявили, что со всеми арендаторами будут разговаривать отдельно.