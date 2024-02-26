Курганская птицефабрика заплатит 700 тысяч отцу отравившегося сотрудника

Курганец получит сотни тысяч за смерть сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Агрофирма Боровская» должна будет выплатить отцу одного из погибших сотрудников 700 тысяч рублей. Такое решение принял суд по иску мужчины, который требовал возместить компенсацию за смерть сына на производстве от аммиака. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие».

«Взыскать с акционерного общества „Агрофирма Боровская“ в пользу Б. компенсацию морального вреда в размере 700000 рублей», — говорится в материалах Курганского областного суда. Сын мужчины погиб в результате несчастного случая на фабрике в июне прошлого года, когда трое мужчин отравились парами аммиака.

Первоначально прокуратура просила выплатить отцу погибшего 10 млн рублей. Однако суд сократил эти требования до 700 тысяч. Администрация предприятия пыталась опротестовать данное решение.

Представители птицефабрики настаивали, что причиной смерти людей стало их собственное решение спуститься в бункер, где скопился аммиак. По данным ответчика, руководитель им такого задания не давал.

Помимо этого, администрация фирмы указывала, что оказала помощь супруге погибшего. Ей выплатили 1,94 миллиона рублей матпомощи и морального ущерба, также дополнительно она получила два миллиона рублей страхового возмещения.

Суд заметил, что факт грубой неосторожности погибших в акте проверки комиссии указан не был. К тому же, это является лишь поводом к сокращению выплат, а не отказа в компенсации. Учитывать выплаты вдове погибшего при удовлетворении иска суд отказался. Отец погибшего работника должен будет получить от птицефабрики 700 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской фабрике погибли три сотрудника. Проверка показала, что мужчины отравились парами аммиака. Их тела обнаружили коллеги в бункере, который они ремонтировали. Компания выплатила несколько миллионов детям погибших сотрудников.