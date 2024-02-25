Жена челябинского депутата Госдумы ушла добровольцем на СВО вслед за мужем

Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жена депутата Госдумы Олега Колесникова и депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова подписала контракт и ушла на спецоперацию. Эту информацию подтвердили URA.RU 26 февраля в региональном парламенте.
«Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — заявил URA.RU спикер ЗСО Олег Гербер.
Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта.
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