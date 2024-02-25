25 февраля 2024

Жена челябинского депутата Госдумы ушла добровольцем на СВО вслед за мужем

Депутат челябинского ЗСО Колесникова будет участвовать в спецоперации на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Татарстана Рустэм Минниханов и Губернатор Алексей Текслер на открытии памятника Габдулле Тукаю. Челябинск, колесникова лена
Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жена депутата Госдумы Олега Колесникова и депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова подписала контракт и ушла на спецоперацию. Эту информацию подтвердили URA.RU 26 февраля в региональном парламенте.

«Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — заявил URA.RU спикер ЗСО Олег Гербер.

Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта.

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Жена депутата Госдумы Олега Колесникова и депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова подписала контракт и ушла на спецоперацию. Эту информацию подтвердили URA.RU 26 февраля в региональном парламенте. «Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — заявил URA.RU спикер ЗСО Олег Гербер. Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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