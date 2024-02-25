Жена челябинского депутата Госдумы ушла добровольцем на СВО вслед за мужем

Депутат челябинского ЗСО Колесникова будет участвовать в спецоперации на Украине

26 февраля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жена депутата Госдумы Олега Колесникова и депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова подписала контракт и ушла на спецоперацию. Эту информацию подтвердили URA.RU 26 февраля в региональном парламенте. «Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — заявил URA.RU спикер ЗСО Олег Гербер. Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта.

Жена депутата Госдумы Олега Колесникова и депутат заксобрания Челябинской области Лена Колесникова подписала контракт и ушла на спецоперацию. Эту информацию подтвердили URA.RU 26 февраля в региональном парламенте. «Контракт подписала как доброволец. Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — заявил URA.RU спикер ЗСО Олег Гербер. Сам Колесников находится в зоне СВО с осени 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он стал одним из немногих федеральных парламентариев, которым разрешили остаться на фронте после истечения срока первоначального контракта.