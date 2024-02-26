Mash: с Инстасамки потребовали 150 млн за публичное унижение психологов

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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
Дарья Зотеева заявила, что психолог — «развод на деньги» Фото:

У певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) потребовали 150 миллионов рублей моральной компенсации. Ранее артистка заявила, что психологи — обман на деньги.

«Ольга пошла в суд и потребовала 150 млн рублей. Пояснила: у Инстасамки много подписчиков, которые к ней прислушиваются. Могут и поверить», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что Ольга увидела интервью Инстасамки, в котором она говорит о том, что психологи — «развод на деньги», а с проблемами человек может справиться и сам. Девушка посчитала, что такие высказывания опорочили честь и достоинство профессии.

Ранее Инстасамка заявила, что считает безнравственным контент в детских блогах. В видео, которое артистка опубликовала у себя в telegram-канале, она раскритиковала родителей, выкладывающих в соцсети материалы со своим ребенком.

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У певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) потребовали 150 миллионов рублей моральной компенсации. Ранее артистка заявила, что психологи — обман на деньги. «Ольга пошла в суд и потребовала 150 млн рублей. Пояснила: у Инстасамки много подписчиков, которые к ней прислушиваются. Могут и поверить», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что Ольга увидела интервью Инстасамки, в котором она говорит о том, что психологи — «развод на деньги», а с проблемами человек может справиться и сам. Девушка посчитала, что такие высказывания опорочили честь и достоинство профессии. Ранее Инстасамка заявила, что считает безнравственным контент в детских блогах. В видео, которое артистка опубликовала у себя в telegram-канале, она раскритиковала родителей, выкладывающих в соцсети материалы со своим ребенком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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